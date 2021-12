L'Open Vld veut un plan d'urgence pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre

"Si nous n'agissons pas très vite, nous aurons bientôt des rayons de magasins vides ou des entreprises qui devront fermer", pointent les députés Tom Ongena et Tania De Jonge.

Pour faire face à cette situation, les libéraux flamands demandent un assouplissement temporaire du déploiement des flexi-jobs , un système qui permet aux travailleurs et aux retraités de ne pas payer de cotisations sociales et d'impôts sur leurs revenus.

L'Open Vld entend autoriser ce type d'emploi jusqu'au 30 juin dans tous les secteurs - et pas seulement dans la restauration, la vente au détail et les salons de beauté et de coiffure. Il demande, en outre, une levée temporaire de la condition d'emploi à 4/5e pour les salariés qui souhaitent rejoindre le système.