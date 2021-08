L'Open Vld voudrait restreindre l'accès à la pension minimum

La ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS) qui présentera sa réforme des pensions à la rentrée a évoqué une "provocation" , alors qu'elle attend que le Premier ministre, Alexander De Croo, inscrive ce point à l'agenda des travaux gouvernementaux. Les 7 et 8 septembre, se tiendra en outre la Conférence sur l’emploi où l’accent sera mis sur les pensions et les fins de carrières.

Conditions actuelles

Il faut en outre avoir une carrière d’au moins 30 ans (périodes assimilées comprises) pour pouvoir prétendre à la pension minimum . Les périodes assimilées sont des périodes durant lesquelles on n’a pas travaillé, mais qui rentrent en ligne de compte pour le calcul de la pension (maladie, chômage, etc.).

Pourquoi limiter les conditions d'accès?

Se référant à l’accord de gouvernement qui liait la pension minimum à une condition d’emploi effectif d’une ampleur à déterminer, il estime que le moment est venu. " Aujourd'hui, on a accès à une pension minimum si l'on a une carrière d'au moins 30 ans , mais ça peut très bien être trente ans de chômage . Maintenant que l'on va augmenter la pension minimum, on doit mettre une limite . Sinon, l'on crée une injustice supplémentaire à l'égard des gens qui ont travaillé toute leur vie ", a-t-il fait valoir.

Le Premier ministre, Alexander De Croo a confirmé hier que le programme du gouvernement prévoyait effectivement d'aborder la question du nombre minimum d'années ouvrant le droit à une pension minimum. "Cela me paraît on ne peut plus logique. Combien d'années et comment ces années doivent être remplies? Cela fera partie des discussions au cours des prochains mois".