L’ultracrépidarianisme face à l’humilité intellectuelle

"Je ne suis pas médecin, mais...": la crise du covid a accentué une tendance contemporaine à asséner avec force un avis en dehors de son domaine de compétence. Le problème n'est pas l'opinion émise, mais le manque d'humilité intellectuelle.

L’ultracrépidarianisme, mot dérivé du proverbe latin "Sutor, ne supra crepidam", qui signifie littéralement: "Cordonnier, pas plus haut que la sandale", ou autrement dit "Cordonnier, tiens t’en à la sandale", équivaut à l’expression moderne "À chacun son métier, les vaches seront bien gardées".

L’ultracrépidarianisme ne désigne pas ceux qui ont une opinion sur tout, mais plutôt ceux qui s’expriment avec assertivité en dehors de leur domaine de compétence. Dernièrement, le physicien et docteur en philosophie des sciences, Etienne Klein, a fait usage de ce terme à propos de la pandémie de Covid-19. Il moquait ainsi les politiques qui donnaient un avis personnel sur un traitement médical contre le virus en commençant leur phrase par "je ne suis pas médecin, mais je suis d’avis que…". Reconnaître son incompétence dans un domaine tout en s’exprimant avec conviction dans ce même domaine manque effectivement de cohérence…

C’est en approfondissant la connaissance d’un sujet que l’on prend conscience de sa propre ignorance.

Tous experts!

Les manifestations d’ultracrépidarianisme sont de plus en plus présentes, qu’il s’agisse du covid, du conflit israélo-palestinien, de la sortie du nucléaire ou de la sélection des Diables rouges.

Il est dans la nature humaine de développer un excès de confiance dans notre connaissance d’un domaine, surtout quand nous en avons peu dans le domaine en question. C’est en approfondissant la connaissance d’un sujet qui peut sembler simple de prime abord, qu’on appréhende mieux sa complexité et que l’on prend conscience de sa propre ignorance.

80% Près de 80% des Français interrogés dans une enquête ont déclaré que leur niveau de savoir sur le Covid-19 était supérieur à la moyenne de la population

Ce biais cognitif nous conduit à surestimer notre compétence des sujets que nous maitrisons peu et à sous-estimer nos limites. Dans une étude récente réalisée en France, près de 80% des individus interrogés ont émis l’opinion que leur niveau de savoir sur le Covid-19 était supérieur à la moyenne de la population.

Il règne une forme de relativisme où toutes les opinions se valent, qu’elles soient argumentées ou pas, qu’elles soient basées sur une expertise ou sur des éléments factuels ou pas. Les réseaux sociaux accentuent singulièrement ce phénomène: tous (pseudo-) experts! Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, s’en plaignait lors de la conférence de presse suivant le dernier Codeco: "C'est comme dans un match de foot: il y a autant d’entraîneurs que de spectateurs. Aujourd'hui, nous avons 11 millions de commentateurs en Belgique."

Les journalistes adorent pousser ceux qu’ils interviewent à l’ultracrépidarianisme dans l’espoir d’obtenir une phrase-choc. Il est fréquent de voir, sur les plateaux télé, des invités être interrogés avec insistance sur des sujets d’actualité, fussent-ils complexes, qui échappent à leurs domaines d’expertise, pour qu’ils se positionnent ne fut-ce que par oui ou par non.

Excès en tous sens

Dans une société où l’information est condensée dans des tweets et des titres accrocheurs, sans qu’on prenne le temps de l’analyse et de l’argumentation, les messages des experts sont simplifiés à l’extrême. On en tire des conclusions hâtives, exagérément alarmistes ou au contraire optimistes, mais dans les deux cas sans nuances et définitives.

La perte de nuance conduit à des convictions erronées qui induisent frustration et incompréhension.

On en oublie que les prévisions se basent sur des probabilités et pas des certitudes, que les scientifiques améliorent et revisitent constamment leurs analyses sur base des nouvelles données disponibles. La perte de nuance conduit à des convictions erronées qui induisent frustration et incompréhension.

La communication autour de la vaccination en constitue un cas d’école à maints égards. On a notamment laissé croire que les vaccinés seraient protégés, que les détenteurs d’un Covid safe ticket (CST) seraient en sécurité et pourraient reprendre les interactions sociales sans contraintes. Le vaccin joue certes un rôle primordial pour enrayer l’épidémie, mais nous réalisons avec cette quatrième vague que son niveau d’efficacité n’est pas absolu et est fonction de nombreux facteurs comme l’âge, les comorbidités, le capital génétique, le délai depuis l’injection, le nombre de mutations du virus…

Il est plus que légitime de développer et d’exprimer ses opinions, c’est le fondement même de la démocratie. Être capable de se forger rapidement une opinion basée sur des hypothèses réalistes, est l’un des conseils pertinents reçus au cours de ma carrière.

Le problème n’est donc pas l’opinion, mais le défaut d’humilité intellectuelle et de disposition à admettre, ou la capacité à reconnaître, que nos convictions et nos opinions sont questionnables, surtout si elles ne reposent pas sur une connaissance approfondie. Ainsi que disait Benjamin Disraeli "Être conscient que l’on est ignorant est un grand pas vers le savoir".