La Belgique à la merci de la Chine pour l'importation de produits stratégiques

Chantage économique

La dépendance aux importations n'est qu' une facette d'un problème beaucoup plus large . "Quid des investissements chinois en Belgique?, s'interroge Jonathan Holslag. La dépendance énergétique, le jeu économico-stratégique avec les puces? Ou voyez l'aéroport de Liège et le port maritime de Zeebruges. Ils tournent à 80% avec du fret chinois. Sans la Chine, ils ne survivraient pas. La question de la dépendance belge et européenne à l'égard de la Chine exige un examen approfondi ."

"La Belgique traîne"

Cet examen est en cours. Après la crise du coronavirus, l'Europe prend de plus en plus conscience qu'elle doit se montrer plus assertive. "L'autonomie stratégique" est le nouveau credo. En clair: comment nous rendre moins dépendants de l'Asie pour des marchandises cruciales? On réfléchit à la diversification des chaînes de production et d'approvisionnement, aux stocks stratégiques et à une relocalisation en Europe. La question est également idéologique: laissons-nous faire le marché libre ou adoptons-nous une approche plus protectionniste?