La Belgique jugée coupable de négligence climatique

Non seulement les entités belges compétentes enfreignent le Code civil en ne se comportant pas "comme des autorités normalement prudentes et diligentes", mais elles portent atteinte aux droits fondamentaux. "En s'abstenant de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les effets du changement climatique attentatoire à la vie et à la vie privée des parties demanderesses", les autorités fédérale et régionales portent atteinte aux articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.