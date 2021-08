La Belgique sera-t-elle bientôt condamnée pour son régime RDT?

Le régime RDT et les transferts intra-groupe

Pour rappel, la Belgique a choisi de transposer la directive mère-fille via une opération “en deux temps” (technique dite d’inclusion-déduction) en vertu de laquelle les dividendes bénéficiant du régime RDT doivent, dans un premier temps, être inclus dans la base imposable de la société mère et peuvent, seulement dans un second temps, être déduits de cette même base imposable. Cette technique engendre ce qu’on appelle des "excédents RDT" lorsque la base imposable est insuffisante pour une année donnée pour utiliser entièrement la déduction RDT de l’année.

C’est cette opération “en deux temps” qui est critiquable au regard du droit européen, car cette technique revient in fine à imposer des montants qui devraient être exonérés sur base de la directive européenne. Si les dividendes bénéficiant du régime RDT étaient exonérés d’impôt des sociétés purement et simplement, lesdits dividendes seraient ainsi exclus de la base imposable des sociétés ab initio et le transfert intra-groupe ne poserait plus de problème, car il n’y aurait plus d’excédents RDT.