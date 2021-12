La chute des revenus pendant la crise a été amortie, mais pas évitée

Le nouveau baromètre socio-économique de la FGTB montre que le filet de secours de la Sécurité sociale a fonctionné, mais partiellement. Des inégalités se creusent au même rythme que les recettes de l'État.

Vue en plein écran

Les amortisseurs sociaux ont joué leur rôle durant cette longue crise du covid, mais ils n’ont pas empêché les inégalités de se creuser. Et plus que jamais, la Sécurité sociale doit être préservée, tant dans son fonctionnement que dans son financement. C’est ce que nous enseigne, entre autres choses, le nouveau baromètre socio-économique de la FGTB que nous a présenté en primeur le président du syndicat, Thierry Bodson.

L’étude extrêmement fouillée de 80 pages, nourrie des données chiffrées collectées à diverses sources officielles, balaye les différents indicateurs, que ce soit en termes d'emploi, de chômage, de pauvreté, de résultats économiques.

Commençons par le message positif: "les pertes de revenus ont été limitées, tout comme les pertes d’emploi", note Thierry Bodson en pointant les résultats chiffrés. Comparée aux autres pays de l’OCDE, la Belgique est le deuxième pays, après les Pays-Bas, comptant le niveau le plus bas de familles ayant été confrontées à des pertes d’emploi durant la crise. Et ce, grâce au système du chômage temporaire couplé aux mesures de soutien aux entreprises.

Vue en plein écran

Le syndicaliste se félicite donc de l’amortisseur social qu’a joué le chômage temporaire, de l’effet qu’il a eu sur le revenu disponible des ménages, en atténuant la perte (elle n’a été que de 2% au lieu des 4% sans mesures d’aides, contre plus de 5% en Allemagne ou même plus de 6% en Espagne). Thierry Bodson se réjouit tout autant que les mesures puissent aujourd’hui faciliter le rebond de l’activité économique, le chômage temporaire rendant la main-d’œuvre immédiatement remobilisable au moment où l’entreprise remonte la pente.

Effet d'aubaine?

Mais il avance un bémol: les dépenses réalisées l’ont-elles toujours été à bon escient?

"Sans trop de complexité, on aurait pu faire la différence avec les indépendants ou PME pour lesquels le droit-passerelle n'était pas vraiment utile." Thierry Bodson Président de la FGTB

La FGTB a comptabilisé le soutien apporté aux travailleurs (8,4 milliards depuis début 2020, auquel s'ajoutent 5,7 milliards pour le chômage temporaire), et le soutien aux entreprises (19,8 milliards et 63,6 milliards de garanties, voire davantage si on considère que le chômage temporaire est aussi une aide aux employeurs). "Il y a un déséquilibre, c’est une chose. Mais ce déséquilibre, il est aussi dû au fait qu’on a continué d’arroser en aides sur le long terme des entreprises ou indépendants pour qui ce n'était pas absolument nécessaire." Thierry Bodson cible ici le droit-passerelle, qui à ses yeux n'a pas aidé suffisamment les gens qui en avaient vraiment besoin (ceux qui avaient de lourdes charges, notamment, car ils ne sont pas propriétaires de leur bâtiment). "Sans trop de complexité, on aurait pu faire la différence avec les indépendants ou PME pour lesquelles le droit-passerelle n'était pas vraiment utile, et donner davantage à ceux qui en avaient vraiment besoin, et pour qui il a été insuffisant", tacle le syndicaliste.

Vue en plein écran

Un autre écueil pointé par la FGTB dans son baromètre: la perte de revenus a été plus dure pour les petits revenus, notamment, car ils sont plus susceptibles de travailler sous contrats flexibles, et ont été plus souvent soumis au chômage temporaire que les autres. Autre indice démontrant, au passage, un creusement des inégalités: les entrées sur le marché de l’emploi, qui ont progressivement été captées par les travailleurs plus qualifiés.

La part des personnes moyennement qualifiées passant du chômage vers l’emploi a baissé de 10%, tandis que celle des plus hautement qualifiés a augmenté. "Il y a eu un effet de glissement avec une surqualification à l’embauche, explique Bodson. C’est un effet que l’on observe durant chaque crise: les travailleurs plus qualifiés bradent leur diplôme, ce qui entrave l’entrée sur le marché du travail des moins qualifiés." Un exemple? Le maçon, qui sera embauché pour faire un travail de manœuvre et payé comme tel, tout en se retrouvant à faire, quand cela arrange son employeur, du travail de maçon.

Vue en plein écran

Risque de sous-financement

À travers son baromètre socio-économique, la FGTB démontre toute la pertinence de notre modèle de Sécurité sociale. Mais en pointe aussi les risques liés à un sous-financement menaçant. Entre 2014 et 2022, le baromètre de la FGTB montre que la masse salariale a progressé de 14%, mais que les cotisations sociales n’ont pas suivi le même rythme, la hausse se limitant à 8%. "Il faut un moratoire sur tous les salaires qui ne sont pas soumis à l’ONSS, dit Thierry Bodson. Le syndicaliste vise ici les avantages extra-légaux qui font perdre, selon ses calculs, 2,6 milliards à la sécu. "Il faut qu’on arrête l’hémorragie, et voir, poste par poste, ce que l’on peut supprimer et dans quel délai."

Vue en plein écran