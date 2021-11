La confiance des chefs d'entreprise plutôt stable en novembre

L'indicateur de confiance des chefs d'entreprises était plutôt stable en novembre. C'est ce qu'indique la Banque nationale de Belgique (BNB) dans son baromètre mensuel. La confiance est restée inchangée dans l'industrie manufacturière et le commerce. La construction est donc le seul secteur d'activité qui a connu une amélioration de la confiance en novembre. Dans le secteur des services aux entreprises, les chefs et cheffes d'entreprises ont porté un regard plus négatif sur la situation actuelle mais leurs perspectives sont plutôt optimistes, note la BNB.