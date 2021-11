La COP26 pour une terre happy

L'humeur de Bruno Coppens.

Nous ne sommes qu’en novembre et c’est pourtant déjà l’époque des voeux! Grâce à la COP26, je suis rassuré! Il ne faut plus prier les saints palliatifs pour sauver la planète, nos élus zélés feront tout pour que demain, nos enfants vivent sur une terre happy.

Ah! La COP26! Quelle belle grand-messe réunissant la plupart des chefs dégâts du monde entier montant, fiers, à la tribune et promettant de faire leur petit plausible: « Et je te décarbone mon pays en moins de deux! » et « Je zérodéchette quand je voeux! » « Le C02? C’est odieux! » Le coeur sur la main, ils se disent soucieux d’azurer l’avenir des générations futures.

La COP26, c’est beau comme un conte de fées. Tout est soudain limpide, l’ordre du monde semble magiquement rétabli, l’horizon est dégazé, le Yin et le Yang réconciliés d’un claquement de doigts, enfin… Avec quand même beaucoup de vaselYin et de LubrifYang pour que ça passe…

La COP26? Un chapelet de promesses en forme de méga culpa (« C’est notre faute mais cette fois, on a compris! »), des déclarations pavées de bonnes inventions, une tempête d’annonces, un tsunami d’investissements, un inventaire à la Prévert pour que nos prés demain soient vraiment plus verts. En fait, s’ils ont l’air si à l’aise malgré leurs faibles résultats dans cette lutte contre le réchauffement climatique, c’est parce qu’une COP leur rappelle le bon temps des campagnes électorales! Aucune obligation de concrétiser même un seul point du programme, aucune contrainte: « Ça méthanerait que je tienne une seule de mes promesses! »

Tous lancent des guirlandes de bons scintillements, des boniments d’arracheurs de dents pour tenter de « pécho » les jeunes électeurs et pouvoir, en rentrant, regarder leurs ados à table sans baisser les yeux de honte.

C’est beau de voir tant d’adultes désirant, 13 jours durant, incarner l’oncle, le parrain ou mieux… l’ami de Greta!

La COP26, c’est aussi ci et là un zeste d’humour bienvenu en ces temps ténébresques, comme lorsque l’Inde jure de devenir « neutre en carbone » en 2070! Comme si la planète allait l’attendre pour imploser! Ou lorsque le Brésil déclare renoncer à la déforestation! Depuis « Bienvenue chez les Ch’tis », je n’avais plus autant ri.

La COP26, c’est surtout une lutte pour désigner le plus grand sauveur de la planète « Je greenwashe plus que toi! » « J’électrifie toutes mes autos avant 2035! - Moi, avant 2032! - Et moi en 2027, entend-on depuis la Flandre! » Les leaders lancent à leurs collègues « cap ou pas cap? » de COP en COP? Ils tournent autour du pôle qui lui de son côté, de tous les côtés d’ailleurs, lit depuis longtemps dans le fond de sa calotte.

La COP26? C’est Noël avant l’heurt, avant le chaos annoncé. « Dégazez, il n’y a plus rien à voir! » N’ont-ils toujours pas les cieux en face des trous? Alors que des pays hier émergents risquent de devenir demain des pays immergés. Alors qu’ici, on enterre le charbon et que la Chine nous menace d’un nouveau terril jaune.

Les présidents de la planète n’ont pas vraiment beaucoup totalement presque pas du tout respecté l’accord de Paris signé lors d’une vieille COP mais à Glasgow, là, on peut les croire sur parole! C’est la dernière chance alors.

Ah! C’est beau, tous ces présidents paraissant, 13 jours durant, plus offensifs que tous les militants de Greenpeace réunis. C’est beau de voir tant d’adultes désirant, 13 jours durant, incarner l’oncle, le parrain ou mieux… l’ami de Greta!