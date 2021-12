La culture mise sous cloche pour préserver le commerce...

La perplexité est à nouveau de mise à l'issue du nouveau Codeco convoqué sous la menace du déferlement annoncé du variant Omicron. Si le dispositif général présenté mercredi est de loin moins radical que le reconfinement décrété aux Pays-Bas et finalement pas si dur que cela alors que la trêve des confiseurs ralentira de toute façon l'activité sociale, il semble particulièrement difficile à encaisser pour les cinémas, le milieu du spectacle et le secteur événementiel. Cela n'aura échappé à personne, les gouvernements ont voulu prendre des mesures fortes tout en évitant de toucher le secteur de l'horeca comme l'avaient préconisé les experts du Gems, le groupe de scientifiques qui conseille le gouvernement. La volonté de permettre une rentrée scolaire en présentiel en janvier a également fortement pesé dans la balance, a précisé Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Rouleau compresseur flamand

"Ce shift entre horeca et culture est ridicule. Cela a été dit, mais rien à faire."

Pour rappel, l'idée d'une fermeture obligatoire à 20 h dans l'horeca - réputé comme haut lieu de contamination - avait par exemple été mise sur la table par le Gems. L'horaire de fermeture à 23 h reste de mise, mais cinémas, théâtres et salles de concert devront fermer leurs portes durant le congé de Noël avant une évaluation prévue début janvier. Une option poussée par le Premier ministre Alexander De Croo, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke et finalement soutenue par Jan Jambon (N-VA), ministre-président flamand. "Ce shift est ridicule, cela a été dit, mais rien à faire", déplorait un participant à ce Codeco. Jeholet a notamment plaidé contre, s'appuyant sur des études menées sur les lieux de contamination . Le vice-Premier Ecolo Georges Gilkinet est également monté au créneau avec Sophie Wilmès pour le MR. "Pour Vandenbroucke il faut quoi qu'il arrive limiter les contacts entre les gens, il aurait donc fallu toucher d'autres secteurs", soupire un proche des discussions.

Se distinguer des Pays-Bas

À l'entame de cette nouvelle réunion, des balises très politiques avaient déjà été fixées au niveau fédéral. La volonté du Premier ministre était de se distinguer clairement du reconfinement décidé aux Pays-Bas pour épargner l'horeca et le commerce. Il s'agit aussi pour Alexander De Croo de ne pas devoir convoquer à nouveau le Codeco avant le mois de janvier. L'objectif assigné à cette séquence sanitaire était donc de trouver un équilibre entre de nouvelles mesures en phase avec la menace représentée par le variant Omicron tout en évitant de se montrer trop impopulaire au vu du ralentissement de la progression de la pandémie enregistré en Belgique ces derniers jours. On rappelle que si Omicron est beaucoup plus contagieux que ses cousins, son effet sur le système de soins de santé est encore incertain.