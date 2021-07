La gestion des inondations soulève de lourdes interrogations...

À la suite des inondations qui ont frappé l'est de la Belgique les 14 et 15 juillet, il y a d'abord eu la polémique sur la gestion du barrage d'Eupen. La direction des voies hydrauliques du Service public de Wallonie (SPW) n'aurait-elle pas dû procéder, en début de semaine dernière, à des lâchers préventifs, comme l'a fait Engie sur ses barrages? Non, répondait mardi le ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures Philippe Henry (Ecolo) à nos collègues de La Meuse, parce que cela aurait noyé Eupen-bas et que les quantités de pluies alors prévues par l'IRM pouvaient être absorbées.