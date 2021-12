La justice saisit la Cour constitutionnelle dans l'affaire Milquet

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a décidé, mercredi, de faire droit à la demande de l'ancienne ministre de l'Intérieur Joëlle Milquet , a informé son avocat, Me Adrien Masset . Contre les réquisitions du parquet général, la cour d'appel va ainsi demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur une question préjudicielle. Il s'agit ici de questionner le fait que des ministres et magistrats doivent être jugés, lors de la phase d'instruction, par la chambre des mises en accusation dont les décisions ne peuvent être frappées d'appel.

"La question préjudicielle portait sur la compatibilité de cette loi avec les articles de la Constitution consacrant le principe d’égalité entre les Belges et donc aussi entre les justiciables", commente Me Masset. "Nous nous réjouissons d’avoir convaincu la chambre des mises en accusation sur ce nouveau point et attendons sereinement l’arrêt de la Cour Constitutionnelle."