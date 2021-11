La pension complémentaire s'est encore étendue en 2020

Ces travailleurs représentent 80% de la population active. Ils sont, pour 85% d'entre eux, salariés. 9% sont indépendants, et les 6% restant ont le double statut (salarié et indépendant).

Tous les secteurs d'activité sont aujourd'hui représentés dans le 2e pilier de pension, même s'il existe de fortes disparités. Parmi les secteurs qui, en 2019, avaient le taux le plus élevé de travailleurs ne bénéficiant pas du 2e pilier, on retrouve l'agriculture, le commerce de gros, les garages, les arts, les aides ménagères, l'administration publique et l'enseignement. Les champions du 2e pilier (pour lesquels la cotisation versée représente plus de 3% du salaire) sont l'énergie, les banques et assurances et, dans une proportion moindre (environ 50% des travailleurs concernés), l'immobilier, la communication ou l'industrie manufacturière.