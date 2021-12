La porte reste entrouverte pour la prolongation du nucléaire

Le gouvernement fédéral confirme la fermeture totale du nucléaire d'ici 2025, tout en se ménageant encore jusqu'à mi-mars la possibilité de prolonger deux réacteurs.

Un compromis à la belge. Telle est la teneur de l'accord obtenu jeudi vers 7 heures du matin, au bout d’une nuit de négociations en conseil des ministres restreint.

Que prévoit l’accord?

C'est le scénario A prévu dans l'accord de gouvernement, à savoir la fermeture totale du nucléaire d'ici 2025, qui est retenu, mais en laissant quand même la porte entrouverte à la prolongation de deux réacteurs. La sortie du nucléaire est toutefois clairement la piste privilégiée, à laquelle "toutes les énergies vont être consacrées", a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) lors d'une conférence de presse.

Ce scénario A est toutefois "renforcé": la loi sur le CRM va être modifiée, et si le projet de centrale au gaz de Vilvorde n'a pas réglé son problème de permis le 15 mars, le gouvernement pourra se tourner vers un autre projet candidat aux enchères qui dispose, lui, d'un permis "définitivement exécutoire".

Trois projets de centrales sont potentiellement en lice: celui de Luminus à Seraing, celui d'Eneco à Manage et celui de Luc Tack à Tessenderlo. Seraing a son permis définitif et répond donc aux conditions, même s'il fait l'objet d'un recours au Conseil d'État. Le permis administratif de Manage fait l'objet d'un recours devant le ministre, mais Eneco espère une décision définitive fin février. Et Tessenderlo, qui s'est vu refuser un premier dossier, fait l'objet d'une nouvelle demande de permis devant la ministre Demir, qui, elle aussi, pourrait faire l'objet d'une décision assez rapide.

18 mars 2022 Une décision définitive sera prise le 18 mars: si le problème de la centrale de Vilvorde n'est pas réglé, la prolongation du nucléaire pourra alors être activée.

En attendant, la porte n'est pas totalement fermée à la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 – c’est-à-dire le plan B prévu dans l'accord du gouvernement, pour lequel le MR s'est battu bec et ongles. Un rapport de l'AFCN, le gendarme du nucléaire, et de l'administration de l'énergie est attendu sur cette prolongation le 17 janvier: il doit lister les actions nécessaires à l'activation du plan B en cas de problème.

Une décision définitive sera prise le 18 mars, sur la base d'un rapport d'Elia. L'accord intervenu cette nuit précise que "s'il apparaît que le rapport d'Elia sur la mise aux enchères offre une sécurité d'approvisionnement suffisante, toutes les activités du plan B s'arrêteront". À l’inverse, si la sécurité d’approvisionnement n’est pas suffisante, "on doit analyser immédiatement la mise en œuvre de toutes les options possibles, dont le plan B", dit le texte.

Qui gagne et qui perd ?

"L'inaction prend fin. Le plan A est renforcé et ancré dans la loi", a tweeté la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) jeudi matin. "La sortie du nucléaire n’a pas été décidée. Décision en mars", lui a répondu le président du MR Georges-Louis Bouchez. Bref, tout le monde se dit gagnant, comme à l’école des fans…

"Nous garantissons la sécurité d'approvisionnement grâce à un plan A renforcé, mais nous avons prévu plusieurs moments d'évaluation pour vérifier que nous sommes vraiment sur la bonne voie", a pour sa part déclaré Alexander De Croo lors d'une conférence de presse, sans faire explicitement référence à une possible prolongation de deux réacteurs. Une prolongation qui n'est qu'"un backup du backup" selon la ministre de l'Énergie, qui affirme qu’il est "très peu probable" qu’il faudra se tourner vers cette solution. Georges-Louis Bouchez, lui, voit dans ce filet de sécurité la preuve que le plan B est toujours sur la table.

La question sous-jacente est de savoir si une prolongation du nucléaire est encore possible. Les libéraux francophones sont persuadés que oui. Engie, le propriétaire des centrales, affirme le contraire. C'est pour cette raison, et parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont trouver une solution pour Vilvorde, que les Verts considèrent que l'accord intervenu cette nuit entérine définitivement la sortie du nucléaire.

Que dit Engie ?

Engie a jusqu’au 15 mars pour obtenir un permis pour son projet de centrale au gaz à Vilvorde. Comme on sait, sa première tentative a échoué, la députation du Brabant flamand puis la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) ayant dit non. L’entreprise se prépare à introduire une nouvelle demande de permis. Mais le délai que lui fixe le gouvernement est extrêmement serré: la procédure peut prendre plus de six mois.

L’entreprise dit "prendre acte" de cette décision, et s’affirme "déterminée" à réaliser son projet à Vilvorde. "Si nous n’avons pas d’ici mi-mars obtenu le permis, nous examinerons toutes les possibilités pour maintenir le projet et participer à la sécurité d’approvisionnement du pays", déclare sa porte-parole Anne-Sophie Hugé. En clair, cela veut dire qu’Engie pourrait participer à une future enchère – sans doute celle organisée en octobre 2022, et qui porte sur des capacités de production qui doivent être opérationnelles en 2026.

Qu’est-ce qui a été décidé d’autre ?

Le Premier ministre met l'accent sur un autre volet de l'accord: la Belgique va consacrer 25 millions d'euros par an, durant 4 ans, à de la recherche sur les petits réacteurs modulaires (SMR), dont certains affirment qu'ils vont révolutionner l'atome dans un avenir plus ou moins proche. "Nous prenons congé des vieux réacteurs fissurés, et nous tournons nos regards vers l'énergie nucléaire du futur", a déclaré Alexander De Croo.

Pour les libéraux, cette concession sur le nucléaire du futur était une condition nécessaire. IIs n'ont toutefois pas obtenu tout ce qu'ils espéraient sur ce sujet: la loi sur la sortie du nucléaire, qui exclut la construction de nouvelles centrales nucléaires, ne sera pas modifiée pour le moment.

La ministre de l'Énergie est par contre chargée de déposer une nouvelle loi énergie dans laquelle la Belgique s'engage dans une stratégie énergétique neutre en carbone pour 2050.

Le kern a aussi approuvé l'avant-projet de loi qui renforce la gestion des provisions nucléaires, notamment en mettant fin au prêt d'une partie des montants logés en Synatom à Electrabel, et en renforçant les pouvoirs de la Commission des provisions nucléaires.