La Sûreté de l’État met en garde contre les smartphones chinois

Les smartphones des marques chinoises Xiaomi, Oppo et OnePlus sont très populaires auprès des consommateurs belges, mais la Sûreté de l’Etat met en garde contre des risques d’espionnage. Si l’on en croit les services de renseignement, il existe une "interaction systématique et profonde entre ces entreprises et le gouvernement chinois". C’est ce que révèle une réponse donnée par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), au parlementaire N-VA Michael Freilich.

De plus en plus de Belges possèdent un smartphone de marque Xiaomi, Oppo ou OnePlus, en particulier depuis que l’autre fabricant chinois, Huawei, ne peut plus utiliser le système d’exploitation Android de Google à cause des sanctions américaines. À la fin de l’an dernier, Xiaomi serait même devenue la troisième plus grande marque de smartphone en Belgique après Samsung et Apple. Et ce succès peut conduire à l’achat d’autres produits numériques des mêmes marques chinoises.

La porte-parole de la Sûreté de l’État, Ingrid Van Daele, explique pourquoi le service de renseignement met en garde contre les smartphones chinois, même si aucun cas concret d’espionnage n’a pu être identifié. "Nous souhaitons attirer l’attention des consommateurs sur la menace potentielle d’espionnage en cas d’utilisation de ces appareils. Nous leur conseillons donc d’être vigilants. En plus de la confusion entre ces entreprises et les autorités chinoises, d’autres pays (notamment les Pays-Bas et les États-Unis, ndlr) ont déjà exprimé leurs inquiétudes par rapport aux entreprises de télécoms chinoises et aux risques en matière de respect de la vie privée et de sécurité nationale."

Interdépendance avec Pékin coulée dans une loi

L’interdépendance entre ces sociétés chinoises et les services de renseignement et de sécurité du gouvernement de Pékin est même coulée dans une loi, poursuit-elle. "Par exemple, la loi chinoise sur le renseignement national oblige toutes les sociétés chinoises à collaborer avec les services de renseignement. Elles doivent réserver des postes de travail au personnel des services de renseignement. La loi chinoise sur la cybersécurité les oblige également à leur donner accès à leurs systèmes informatiques. Le monde des affaires n’a pas d’autre choix que de collaborer avec le gouvernement."

"C’est un fait connu que le fabricant de smartphones Xiaomi a subrepticement collecté des données sur ses utilisateurs à l’étranger et les a transmises à des serveurs chinois", explique la Sûreté de l’État. Un reportage paru dans des médias en mai 2020 démontre que tant les données sur le comportement de navigation que les "universally unique identifiers" (identifiants uniques universels) des utilisateurs de Xiaomi ont été recueillis. Ces données ont ensuite été envoyées en Chine en utilisant un système de cryptage facile à contourner. "Combinée avec le cadre législatif dans lequel Xiaomi opère, cette pratique est pour le moins problématique du point de vue de la protection des données privées et est susceptible de nuire à la sécurité nationale", estime la Sûreté.

"Les entreprises de la taille de Huawei, Xiaomi, Oppo et OnePlus ont une cellule du Parti communiste chinois (PCC) au sein de leurs bureaux. La tâche de ces cellules est de faire en sorte que les politiques du PCC soient suivies par les entreprises. Elles peuvent influencer les prises de décision des sociétés", ajoute le service de renseignement.