La Wallonie compte 126 métiers en pénurie, selon le Forem

Selon la nouvelle liste du Forem, 126 métiers sont en pénurie ou en situation critique en 2021. Le secteur de la construction est le plus représenté.

Les difficultés de recrutement repartent à la hausse. Une bien mauvaise nouvelle alors que l'économie belge tente de se relancer, souligne l'organisation des classes moyennes UCM, qui tire le signal d'alarme. Selon la liste du Forem, publié ce mercredi, pas moins de 126 fonctions sont, en effet, en pénurie ou en situation critique en Wallonie, soit une de plus que l'année dernière.

"Le secteur de la construction propose de nombreuses opportunités d'emploi et voit ses besoins en main-d'œuvre croître, notamment en raison des nombreux chantiers en cours et à venir à la suite des divers plans d'investissements et de relance gouvernementaux" Forem L’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi

La liste comprend 50 fonctions critiques et 76 métiers en pénurie de main-d'œuvre, pour lesquels un manque criant de candidats a été identifié. Vingt-deux métiers de la liste précédente ne se retrouvent plus dans la nouvelle, tandis que 23 y font leur apparition. C'est le cas, entre autres, de chef de projet informatique, délégué commercial en biens de consommation, planificateur de production ou encore motion designer, précise le Forem.

La construction en tête

"Les entreprises de l’Horeca, désertées par les travailleurs par endroit à cause des arrêts prolongés imposés par le Gouvernement, cherchent maintenant à reconstituer leurs équipes" UCM Organisation de classes moyennes

Le secteur de la construction est le plus représenté dans la liste avec 41 métiers. Sept métiers de la construction étaient absents de la liste 2020: conducteur de grue télescopique, chapiste, vitrier, fontainier, isolateur de gros œuvre et toiture, monteur d'échafaudages et bétonneur.

Ce secteur "propose de nombreuses opportunités d'emploi et voit ses besoins en main-d'œuvre croître, notamment en raison des nombreux chantiers en cours et à venir à la suite des divers plans d'investissements et de relance gouvernementaux", analyse le Forem.

Pour l'UCM, cette situation est particulièrement inquiétante. En effet, selon le l'organisation de classes moyennes, certains secteurs peinent à attirer des talents alors qu’ils sont dans des moments charnières pour les années à venir.

"La construction, par exemple, est au centre du plan de relance wallon et des investissements prévus, mais le secteur est en manque structurel de travailleurs qualifiés pour réaliser des chantiers. Ou les entreprises de l’Horeca, désertées par les travailleurs par endroit à cause des arrêts prolongés imposés par le Gouvernement, et qui cherchent maintenant à reconstituer leurs équipes", poursuit l'UCM.

"Cette liste des métiers en pénurie permet au Forem d'adapter son offre de formations, de façon à proposer des formations innovantes et répondant aux besoins du marché de l'emploi" Forem L’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi

Prime disponible

Le Forem tente toutefois de combler cette carence de main d'œuvre. 55% des formations métiers proposées par le service public concernent désormais des métiers en pénurie.

"Cette liste des métiers en pénurie permet au Forem d'adapter son offre de formations, de façon à proposer des formations innovantes et répondant aux besoins du marché de l'emploi. De nouvelles formations, comme celle d'isolateur de gros œuvre et toiture ou encore de motion designer, enrichissent régulièrement le catalogue proposé. Toutes n'ont qu'un objectif : outiller au mieux les demandeurs d'emploi afin qu'ils puissent décrocher rapidement un travail", poursuit ainsi l'organisme régional.