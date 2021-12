Le bien-être et la confiance des Belges au plus bas

Le niveau de bien-être des Belges francophones est à son plus bas depuis 2015, année du lancement du baromètre de la mutualité Solidaris.

Le niveau de bien-être des Belges francophones a atteint son niveau le plus bas depuis 2015, date du début des mesures, indique le baromètre "confiance et bien-être" de la mutualité socialiste Solidaris, publié ce mercredi. L'indice de bien-être n'était plus que de 51.3 en 2021, en baisse de 4,5 points par rapport à l'année précédente. Tous les paramètres de cet index sont en recul, mais c'est l'estime de soi qui est le plus affectée par rapport à il y a un an. La détérioration du bien-être touche quasiment tous les profils, même si les personnes seules, les chômeurs et les personnes en incapacité de travail sont davantage concernés.

37% Chiffre très interpellant: 37% des sondés disent avoir été confrontés à des problème de violence dans leur entourage proche. Un record depuis 2015.

Quand on demande aux personnes sondées (elles sont un peu moins de 1.000) qui agit vraiment pour tenter d'améliorer leur qualité de vie, la sphère de proximité arrive en tête, avec la famille, le conjoint, les amis et le médecin généraliste. La défiance et très grande, par contre, vis-à-vis des institutions, avec les plus mauvais scores pour les gouvernants européens, nos gouvernements et les partis politiques. Mais même la confiance en la sphère privée s'est érodée l'an dernier. Et, chiffre très interpellant, 37% des gens disent avoir été confrontés à des problèmes de violence dans leur entourage proche. Un record depuis 2015.

Une reprise du travail compliquée

Le sondage, qui a été effectué en septembre, à un moment où le télétravail n'était plus obligatoire, montrent que la reprise est compliquée pour les travailleurs: la moitié d'entre eux craint de faire un burn-out un jour (+5,1 points en un an), et 57,6% seulement trouvent leur travail utile à la société (-5 points). Ils sont moins nombreux qu'un an auparavant à trouver que leurs horaires leur conviennent, et plus de 4 sur 10 à trouver très problématiques le coût des déplacements et du temps perdu dans les embouteillages.

Enfin, les chiffres concernant la santé mentale sont inquiétants. Pas moins de 60% des sondés se plaignent d'insomnies. Plus de 50% sont en situation de stress élevé – c'est 4 points de plus que l'an dernier. Trois personnes sur 10 sont en dépression modérée à sévère. Et 26% seulement sont optimistes face à l'évolution de la société.

"Les signaux doivent nous alerter et nous pousser à prendre toute la mesure de l'importance à accorder à la santé mentale." Pascal Labille Secrétaire général de Solidaris