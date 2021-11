Le budget mobilité revu et corrigé est plus attractif, mais toujours aussi complexe

Ces modifications s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de gouvernement dans lequel on peut lire que l’objectif est de stimuler « les alternatives de mobilité durable (transports en commun, vélos, voitures neutres en carbone, etc.) et la volonté d’habiter ou d’emménager près de son lieu de travail . »

Réduire les voitures de société

Ces modifications visent dès lors à inciter davantage encore les employeurs et travailleurs à opter pour des alternatives à la voiture de société et donc à encourager la réduction du nombre de voitures de société sur les routes. Ces modifications entreront en vigueur le 1 er janvier 2022.

De même, une prime piéton de 0,24 EUR/km peut être octroyée pour les déplacements domicile-lieu de travail. De plus, alors que les frais de logement – charges hypothécaires ou locatives – ne peuvent actuellement être pris en compte que si le travailleur vit dans un rayon de 5 km de son lieu habituel de travail, ce rayon est dorénavant étendu à 10 km, sachant que la distance moyenne des déplacements entre le domicile et le lieu de travail est de 20 km. Les frais d’ amortissement du capital des emprunts hypothécaires peuvent dorénavant également être pris en compte.

Nouvelles limites

Toutefois, la réforme ajoute également de nouvelles limites. En effet, le montant annuel du budget mobilité s’élèvera à minimum 3.000 EUR et maximum un cinquième de la rémunération totale brute annuelle , avec un plafond absolu de 16.000 EUR. Néanmoins, en ce qui concerne les budgets mobilité octroyés avant la date de publication de la nouvelle loi, ces montants minimum et maximum ne seront applicables qu’à partir du 1 er janvier 2023.

En conclusion, si la réforme du budget mobilité est de nature à accroître la simplicité et l’attractivité du système, on peut encore regretter qu’elle ne remédie pas radicalement à une certaine complexité de celui-ci. Il importerait de continuer à adapter ce régime dans les années à venir et de l’inscrire dans le cadre d’une réforme fiscale plus globale.