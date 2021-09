Le coiffeur Dachkin attaque l'État belge en responsabilité

La société O.D. Franchising, qui exploite quatre salons de coiffure Olivier Dachkin en propre et onze via des franchisés, a attaqué l'État belge en responsabilité, contestant la décision de faire fermer les salons de coiffure entre le 2 novembre 2020 et le 13 février 2021 et du 26 mars au 26 avril 2021. Pour O.D., défendu par l'avocat Antoine Chomé (Lexlitis), cette décision de fermeture ne repose sur aucune étude scientifique, a-t-on appris jeudi après-midi au cours d'une audience devant le tribunal de première instance.