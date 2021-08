Le coût important des frais et voyages scolaires pointés du doigt

À une semaine de la rentrée scolaire, la Ligue des familles dénonce ce mercredi le coût important des frais et voyages scolaires , lesquels fragiliseraient les familles les plus précaires.

Étendre la gratuité partielle

Face à ces abus, les parents hésitent souvent à affronter l'institution pour préserver leur enfant. "Vous savez, il y a des choses qui sont peut-être interdites par la loi, mais nous, on ne le sait pas donc on est obligé de faire ce qu'ils disent (…) Quand on va batailler avec l'école, il faut être solide (...) Et puis, ils peuvent mettre mon enfant dehors après ou quoi que ce soit… C'est un pot de fer contre un pot de "sable". Et entre moi et l'école, c'est sûrement eux qui vont gagner. Donc je préfère rester dans mon silence", déclare un parent interrogé par la Ligue.