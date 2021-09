Le dérèglement climatique, "une question de sécurité nationale" pour Ecolo

Pendant qu'Ecolo signait une rentrée politique sur le thème du dérèglement climatique, des manifestants exprimaient à Bruxelles leur soutien aux nombreuses victimes des inondations.

Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté ce dimanche sur le carrefour de l'Europe, en face de la gare de Bruxelles-Central, pour mettre en garde contre les phénomènes météorologiques extrêmes, rendus plus fréquents et plus violents par les changements climatiques. Les manifestants voulaient aussi exprimer leur soutien aux nombreuses victimes des inondations de la mi-juillet en Belgique.

Le climatologue Jean-Pascal van Ypersele a notamment pris la parole pour faire le point sur le dernier rapport du Giec et sur les enjeux de la prochaine conférence climatique de l'Onu, prévue à Glasgow début novembre (COP26). Pour le climatologue belge, la science est claire et montre que les objectifs de l'accord de Paris (parmi ceux-ci, limiter le réchauffement bien en-deça de 2°C et si possible à 1,5°C) doivent être respectés. Mais une solidarité est nécessaire, entre autres entre pays du Nord et du Sud, a-t-il souligné.

Les manifestants, réunis par "Rise For Climate Belgium", ont encore souligné l'urgence de la situation. Ils demandent aux responsables politiques, singulièrement ceux qui seront présents à Glasgow pour la COP26, de prendre des mesures fortes au plus vite.

Le dérèglement climatique, "une question de sécurité nationale"

Pendant que le climat s'invitait dans les rues bruxelloises, à Massembre, aux confins de la province de Namur et de la France, Ecolo signait sa rentrée politique sur le thème du dérèglement climatique devenu "une question de sécurité nationale".

"En Belgique aussi, le dérèglement climatique a tué, 38 fois." Rajae Maouane co-présidente d'Ecolo

"En Belgique aussi, le dérèglement climatique a tué, 38 fois", a souligné la co-présidente Rajae Maouane. Voulant "faire toute la transparence" sur ces événements, son parti réclame une commission d'enquête au niveau fédéral également, et pas seulement au Parlement de Wallonie où elle a déjà été installée.

Elle a appelé "nos générations à un devoir d'engagement" vis-à-vis des victimes des inondations, mais aussi à l'égard des jeunes et des plus précarisés, "qui sont les premières victimes du dérèglement climatique". "Les mesures de la transition doivent être justes. Les gens de la vraie vie ne demandent pas à s'offrir une journée de tourisme spatial, mais ils ont droit à la sécurité d'existence. Le combat contre le dérèglement climatique est surtout un combat de justice sociale."

L'ambition belge

"Les solutions existent, a renchéri le co-président wallon, Jean-Marc Nollet. Mais si l'on écoute le président du MR, elles sont exclusivement technologiques, et si l'on écoute celui du PS, c'est l'État qui doit faire le job." Jean-Marc Nollet co-président d'Ecolo

Les Verts veulent que le gouvernement fédéral se présente cet automne à la COP26 avec la liste des mesures qui permettront à la Belgique d'atteindre ses nouveaux objectifs.