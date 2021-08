Le droit passerelle encore sollicité par 1% des indépendants

Si le droit passerelle n’est quasi plus sollicité, les indépendants ne sont pas sauvés pour autant. D’autres dispositifs doivent rester activés ou être lancés.

Au mois de juillet, seulement 1,1% des indépendants ont encore fait appel au droit passerelle, contre 12,78% en juillet 2020 et 46% au début de la pandémie en mars 2020, constate le prestataire de services RH Acerta, à l'analyse des données de 280.000 indépendants.

Aujourd’hui, seules les boîtes de nuit, les organisateurs de festival, les agences de voyages opérant exclusivement hors UE et une partie du secteur évènementiel bénéficient encore du droit passerelle pour cause de fermeture forcée.

Quant aux autres indépendants , ils peuvent toujours demander le droit passerelle s’ils accusent une perte de chiffre d’affaires de 40%. "La plupart des demandes proviennent de l’horeca, du commerce et des métiers de contact", constate Katrien Jonckheer, Directrice Starters & Indépendants chez Acerta. "Les indépendants disposent de quelques mois pour rassembler les justificatifs nécessaires et introduire une demande. Ceux qui en ont vraiment besoin ne tardent pas. En tout cas, le pic de demandes est derrière nous".

La situation reste (très) difficile

En réalité, la majorité des indépendants ne remplissent tout simplement plus les conditions pour bénéficier du droit passerelle. "Même si les choses se sont améliorées, leur chiffre d’affaires accuse encore dans certains cas des baisses de 30 ou 35%", souligne Olivier Mauen, porte-parole du Syndicat national des indépendants (SNI). "Leur situation, qui restera donc difficile dans les semaines et mois à venir, doit être suivie de près et un dispositif d’accompagnement approprié restera nécessaire" poursuit-il, citant par exemple "des incitants fiscaux".