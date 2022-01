Le MR, un parti sous tension continue

Quelle tuile que la perte de cette forte personnalité, d'un ténor attaché aux bonnes relations avec les autres partis doublé d'une solide expertise ministérielle. Voilà comment fut parfois qualifié lundi le départ annoncé de Jean-Luc Crucke pour la Cour constitutionnelle à l'intérieur du MR. Au sein du parti, une petite phrase du futur ex-ministre wallon prononcée en conférence de presse aura en plus crispé certains. Ses convictions libérales ne sont plus en phase avec la ligne du parti, a-t-il confessé.

"Il y a quelque chose de malsain, dès lors, dans le fait d'accepter du parti cette sorte de parachute doré", commentait une figure libérale anonyme qui voit en cette désignation la neutralisation d'une voix dissidente. Une contradiction qui en a dérangé plus d'un parmi les libéraux . "Il est sans doute allé trop loin", pointait un autre bleu. Mais de quelle ligne a voulu parler Jean-Luc Crucke? Le parti est-il divisé sur sa doctrine?

"Il s'agit surtout d'une histoire de personnes", dit un élu. "Jean-Luc s'est montré borné avec une réforme fiscale qu'il avait insuffisamment concerté avec les députés wallons et Georges-Louis a du mal en matière de gestion des ressources humaines", ajoute un autre libéral. Ce choc de styles et de convictions marque-t-il une ligne de fracture plus profonde au MR? "Le parti est loin d'être apaisé", dit un MR, mais les positions de la Toison d'Or sur des enjeux de fond comme l'énergie ou la défense de la laïcité ne souffrent pas de contestation interne. Dans l'attente d'un nouveau programme, le belgicanisme revendiqué par Georges-Louis Bouchez rend toutefois perplexe les régionalistes libéraux.