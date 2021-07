Le nouveau calendrier scolaire reste entouré de zones d'ombre

La réforme des rythmes scolaires n'est plus l'arlésienne de la politique éducative. Évoquée depuis 30 ans, elle est désormais en passe d'être concrétisée. À une condition: apporter des réponses à une flopée d'inquiétudes. Série 4/4.

C'était le 20 septembre 1991: la commission chargée d'examiner la réforme des rythmes scolaires rendait son rapport final au ministre de l'Éducation, Jean-Pierre Grafé. Que suggérait-elle? Une année rythmée par une alternance de sept à huit semaines de cours et deux semaines de congé.

10.828 Jours Entre la remise du rapport de la commission sur les rythmes scolaires au ministre Grafé et le lancement du chantier par la ministre Désir, près de 30 ans se sont écoulés.

Quasi trente ans plus tard, ou exactement 10.828 jours si vous préférez, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a approuvé une note d'orientation mettant ce chantier sur les rails. À l'instar d'un bon vin, certaines choses s'améliorent avec l'âge. Sera-ce le cas de ce chantier emblématique pour l'enseignement francophone? Tentative d'éclairage.

Le modèle 7/2

Avant d'entrer dans le vif du sujet, jetons un œil sur les intentions précises contenues dans la note gouvernementale. Première observation: la commission instituée au début des années 90 a visiblement fait du bon boulot! En effet, le projet actuel reprend dans les grandes lignes sa philosophie.

Dès 2022-2023, l'année fonctionnera donc sur une alternance de sept semaines de cours et deux semaines de congé dans l'enseignement obligatoire. Conséquence: les vacances d'automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) seront allongées d'une semaine, tandis que les grandes vacances seront un peu raccourcies. Exit 1er septembre et 30 juin donc, l'année débutera le dernier lundi du mois d'août, pour se terminer le premier vendredi du mois de juillet.

"La conjoncture sanitaire nous a permis d’expérimenter bon gré, mal gré, de nouveaux rythmes." Caroline Désir (PS) Ministre de l'Éducation

Merci, la pandémie!

Une petite révolution qui aura été rendue possible par... la pandémie. Vous avez bien lu! Rappelez-vous: en novembre 2020, tandis que la deuxième vague de contaminations déferlait sur notre pays, le congé scolaire de Toussaint avait été allongé d’une semaine.

"La conjoncture sanitaire nous a permis d’expérimenter bon gré, mal gré, de nouveaux rythmes", nous assure la ministre de l'Éducation, Caroline Désir (PS). Ce test grandeur nature aurait, à l’entendre, contribué à faire émerger un consensus parmi les acteurs de l’enseignement pour une modification des rythmes annuels.

Aux esprits machiavéliques qui rétorquent que cette réforme quasi non coûtante pour l'Éducation constitue surtout un trophée politique aisément accessible pour la ministre - un quick win comme on dit dans le jargon -, Caroline Désir rétorque qu'elle ne fait qu'appliquer la déclaration de politique communautaire. "Par ailleurs, il faudrait cesser de penser qu'une réforme n'a de sens que si elle est coûtante", lâche une autre source gouvernementale.

L'objectif final

Bon, revenons à l'essentiel: quel est l'objectif final du projet actuel? Rien de moins que tenir mieux compte du bien-être de l'enfant, répète-t-on à l'envi dans les milieux gouvernementaux. "Le modèle '7/2' est préconisé, en effet, par certains experts en chronobiologie, dans la mesure où il confère le meilleur équilibre entre la durée des temps d'apprentissage et les temps de repos, nécessaires au bon développement des enfants et des jeunes", insiste Caroline Désir.

Celle-ci précise, par ailleurs, que toutes les questions relevant de son domaine de compétence, qu'il s'agisse d'aspects statutaires, pécuniaires ou organisationnels dans l'enseignement, sont en cours d'analyse et feront l'objet d'une "présentation aux acteurs en août, en vue du dépôt d'un avant-projet de décret dans la foulée".

Un débat de société

Comme souvent, au-delà de ces thuriféraires et de ces supports passifs, ce projet d'envergure compte déjà son lot de détracteurs. Et soyons de bon compte, certaines préoccupations soulevées sont loin d'être anodines. Avant d'aller plus loin, rappelons, toutefois, qu'il n'y a pas (encore) péril en la demeure. La réforme n'étant actée que sur le principe, de nombreux aspects doivent encore faire l'objet d'un examen en profondeur. Il n'empêche, dans certains milieux, on s'inquiète, et pas qu'un peu...

En fait, il convient de distinguer deux choses: "le débat scolaire et celui de société", situe le directeur du secrétariat général de l'Enseignement catholique, Étienne Michel. S'il y a un consensus sur le premier et l'intérêt d'adapter les rythmes aux besoins des enfants, il est loin d'en être de même pour le second.

Le cavalier seul de la FWB

Commençons par un exemple parlant. Prenez le cas d'une famille dont les enfants sont scolarisés dans différentes communautés. Pour elle, ce changement pourrait signifier le début d'un solide casse-tête. Pourquoi? Tout simplement parce que la FWB fait cavalier seul avec sa réforme. Ni la communauté germanophone, ni la Flandre n'ont prévu, pour l'instant, de s'aligner. Autrement dit, les enfants d'un même cercle familial ne seront plus en congé exactement au même moment.

Dans ces conditions, planifier des vacances en famille pourrait, par exemple, devenir particulièrement complexe. Au-delà de la question des voyages éventuels, il y a plus largement celles des gardes d'enfants.

"Si la Flandre et la Communauté germanophone annoncent leur volonté de mener une réforme similaire très rapidement, il pourrait s'agir d'un point de négociation." Caroline Désir Ministre de l'Éducation

Ça n'a peut-être l'air de rien, mais cela pourrait rapidement virer au cauchemar pour les parents dont les enfants sont scolarisés dans des communautés différentes. Ceux-ci ne verront pas leurs jours de congé augmenter tandis qu'ils risquent de voir grimper le nombre de moments où ils doivent garder l'une de leurs têtes blondes.

Conscientes de ces écueils potentiels, la ministre Désir assure être en contact régulier avec les autres Communautés. Si elle n'a pas l'intention d'attendre que celles-ci s'alignent pour appliquer sa réforme, elle ouvre toutefois une petite porte: "Si la Flandre et la Communauté germanophone annoncent leur volonté de mener une réforme similaire très rapidement, il pourrait s'agir d'un point de négociation". Bref, on reste bien sur 2022, sans toutefois exclure définitivement un report.

Des scouts en colère

Du côté des mouvements de jeunesse, qui organisent traditionnellement des camps au début des vacances d'été, le nouveau calendrier inquiète aussi. "La première semaine de juillet, cela représente 400 groupes de mouvements de jeunesse en camp, soit 18.000 jeunes qui devront trouver un endroit de camp dans la suite du mois de juillet, période déjà extrêmement chargée en camps", détaillent les Scouts. "La pression déjà forte sur les endroits de camp et sur le matériel disponible risque de devenir intenable", préviennent-ils.

D'aucuns s'inquiètent de la manière dont les congés du personnel devront être gérés pendant les grandes vacances, période où les demandes se concentreront sur une période plus courte.

Si des mesures d'accompagnement pour la jeunesse sont annoncées "dans les prochains mois", ces organisations ne sont pas rassurées pour autant. Contactée par nos soins, la ministre compétente en la matière, Valérie Glatigny (MR), assure qu'elle travaille encore à l'identification des besoins précis. Wait and see, donc.

Dans les entreprises aussi, certains ne sont pas tout à fait sereins. Outre les difficultés potentielles pour les stages et les jobs d'étudiants, d'aucuns s'inquiètent, par exemple, de la manière dont les congés du personnel devront être gérés pendant les grandes vacances, période où les demandes se concentreront sur une période plus courte.

La confiance reste de mise

Malgré les quelques inquiétudes que nous venons de soulever, les autorités, mais aussi la plupart des acteurs de l'enseignement, à l'exception notable de certains syndicats enseignants, restent confiants quant à l'implémentation de la réforme à l'horizon 2022.

"Ce sont surtout des problèmes d'adulte qui se posent pour l'instant. Nous allons y répondre évidemment, mais je ne pense pas que ceux-ci soient de nature à menacer la réforme." Une source gouvernementale

"Je pense qu'il est normal qu'une réforme d'une telle ampleur entraîne des questions et potentiellement des difficultés pour certaines familles. Il y a un peu de réticences certes, mais j'ai quand même l'impression que la majorité se range à l'idée que le modèle 7/2 est bénéfique pour les enfants et l'ensemble des membres du personnel", commente, par exemple, l'administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement, Julien Nicaise.

"Ce sont surtout des problèmes d'adulte qui se posent pour l'instant. Nous allons y répondre évidemment, mais je ne pense pas que ceux-ci soient de nature à menacer la réforme", renchérit une source gouvernementale.

Quoi qu'il en soit, la commission Grafé ne voyait dans cette modification des rythmes annuels qu'une première étape, avant de s'attaquer au rythme journalier, autrement dit à redessiner la journée scolaire classique. Utopique? Pas nécessairement, mais les autorités n'ont pas prévu de s'y atteler sous cette législature. Une décision probablement bien avisée, tant les défis paraissent déjà nombreux...