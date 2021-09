Le personnel infirmier demande un barème salarial adapté

"Ce que nous voulons, c’est d’une part, la reconnaissance de la pénibilité du travail, et d’autre part, la révision de l’IFIC pour qu’il n’y ait pas de discrimination", résume Thierry Lothaire , fondateur et président du syndicat.

L'objet de discorde: l'IFIC

Si l'objectif de la réforme est de favoriser financièrement les premières années de carrière pour augmenter l’attractivité de la profession, pour Union4U, elle décourage plutôt les infirmiers à se former. "Certains ont trois ans d’études alors que d’autres en ont cinq, six, voire huit. Mais s'ils sont tous aux soins intensifs, ils auront le même salaire", explique-t-il. Une situation qui à terme pourrait mener à des pénuries dans certaines spécialisations. "C'est le cas en psychiatrie, en gériatrie, un peu en oncologie. On risque d’en avoir aussi en soins intensifs et en urgence."