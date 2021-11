Le Premier ministre français testé positif au Covid-19, De Croo et plusieurs ministres belges en quarantaine

Quelques heures plus tôt donc, Alexander De Croo et Jean Castex avaient déposé une couronne de fleurs aux couleurs des deux pays au pied du monument érigé en mémoire des victimes des attentats terroristes du 22 mars 2016, rue de la Loi, à Bruxelles. Les deux hommes ont été rejoints par Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, Sophie Wilmès, ministre des Affaires étrangères, Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice et Ludivine Dedonder, ministre de la Défense. Tous les cinq vont subir un test PCR et resteront en quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test soit négatif, a indiqué le cabinet De Croo dans la soirée.