Le procès de l'assassin présumé de Julie Van Espen s'ouvre ce lundi à Anvers

La cour d'assises d'Anvers ouvre ce lundi les débats au procès de Steve Bakelmans, 41 ans, accusé du viol et de l'assassinat de Julie Van Espen, 23 ans . Le procès suscite une importante attention médiatique, plus de deux ans après l'affaire qui avait profondément choqué la Flandre.

À huis clos

"Deux ans et demi après les faits, il est temps", avait réagi l'avocat de la famille et des proches de Julie Van Espen, Me Maes, à l'occasion de la constitution du jury. "Les proches n'ont pas hâte d'y être, mais c'est nécessaire. C'est une étape importante pour la famille. Nous voulons un procès équitable, dans lequel tout peut être discuté et la seule chose que nous demandons est la justice."