Édito | Le PTB au pouvoir: qui joue au couillon?

À Mons, le PS noue un accord de majorité avec le PTB. Un cadeau inestimable pour le second, une erreur monumentale pour le premier.

Énorme. À Mons, bastion socialiste s’il en est, le PS a décidé de former une majorité avec le PTB et Ecolo. La donne était ouverte, il y avait d’autres options possibles sur la table, mais Nicolas Martin, le successeur d’Elio Di Rupo à la tête de la ville, a choisi une alliance à gauche toute, quitte à inclure le parti marxiste dans l’attelage qui va piloter la cité du Doudou pendant six ans.