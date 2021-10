Le rapport sur le passé colonial préconise une indemnisation des victimes

Le très attendu rapport des experts sur le passé colonial de la Belgique a été publié mercredi sur le site internet de la Chambre. Ces experts avaient reçu pour mission, il y a un an et demi, de réfléchir aux voies de (ré)conciliation de la Belgique avec son histoire coloniale .

La publication de leur rapport, première étape de l'action "vérité et réconciliation", s’inscrit dans le cadre de la commission spéciale de la Chambre , laquelle avait été mise en place durant l’été 2020 après la mort de l’Afro-Américain George Floyd aux États-Unis. En Belgique, plusieurs statues du roi Léopold II avaient à l’époque fait l’objet d’actes de vandalisme en réaction à cet évènement.

Dans quelques semaines, ce nouveau rapport fera l'objet d’auditions et de consultations au Parlement qui auront pour vocation de nourrir le débat à l’échelle de la société toute entière, explique Wouter De Vriendt , président de la commission spéciale.

Réparations

La question des réparations est la plus sensible de tout ce processus. Le rapport estime notamment que des compensations financières pourraient être accordées aux victimes de méfaits coloniaux en Belgique, au Congo, au Rwanda et au Burundi.