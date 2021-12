Le rétablissement budgétaire, l'un des plus grands défis à venir pour De Bleeker

Le débat a notamment porté sur la sortie programmée du nucléaire, l'activation des chômeurs, la TVA sur le gaz et l'électricité et la crise sanitaire.

"Ce budget 2022 est le début d'une trajectoire que nous allons devoir maintenir le plus longtemps possible."

La secrétaire d'Etat au Budget, Eva De Bleeker (Open Vld) a mis un terme à la discussion mercredi matin. "Ce budget est un moment charnière. Nous allons continuer à mener la lutte contre le corona et soutenir les personnes en première ligne, les citoyens et les entreprises . Mais en même temps, nous devons anticiper sur ce que notre pays devra être après le corona, et nous mettons déjà des actions concrètes en œuvre pour cela."

Le déficit budgétaire pour l'exercice à venir est actuellement évalué à 16,6 milliards d'euros, soit 3,2% du PIB. "Nous faisons un effort de 2,4 milliards. Je continuerai dans les années à venir à pousser à l'implémentation de réformes sur le marché du travail, et pour que cet effort soit le plus grand possible. Ce budget 2022 est le début d'une trajectoire que nous allons devoir maintenir le plus longtemps possible", a-t-elle averti.