Le retour de l'enseignement hybride ne réjouit pas sur le terrain

Les principales mesures prises lors du dernier Codeco touchent l'enseignement. Les élèves du secondaire vont renouer avec l'enseignement hybride, mais de manière limitée. Mais la pilule passe mal.

"Je voudrais dire aux adolescents, merci pour tous les efforts que vous avez déjà faits. Beaucoup se sont fait vacciner, vous portez le masque à l'école, et maintenant malheureusement vous allez à nouveau connaître pour quelques semaines l'enseignement hybride." C'est en ces termes que la ministre de l'Enseignement Caroline Désir a souhaité s'adresser hier soir aux jeunes qui connaîtront à nouveau l'enseignement à distance à mi-temps à partir de mercredi prochain.

Le dernier Comité de concertation en a en effet décidé ainsi, laissant par ailleurs l'enseignement fondamental ouvert jusqu'au 20 décembre. Par contre, les plus jeunes devront, dès 6 ans, adopter les habitudes de leurs aînés en portant le masque à l'école. À partir du 20 décembre, des garderies seront organisées pour venir en soutien aux parents qui ne savent pas s'organiser autrement pour des raisons professionnelles. L'enseignement secondaire, lui, restera en formule hybride jusqu'au 24 décembre.

Une hybridation forcée

Cette solution d'hybridation, on le sent dans les mots de Caroline Désir, n'était le souhait de personne. "C'est simple, aucun directeur n'en voulait", dit-on au cabinet Désir. Mais la circulation du virus dans les écoles du nord du pays ne leur a pas laissé le choix. Dans un pays comme la Belgique, grand comme un timbre-poste, il n'aurait pas été envisageable de prendre des mesures différentes pour les deux communautés.

"Nous avons demandé d'avoir une souplesse d'organisation pour les écoles", dit Etienne Michel, le directeur général du Segec (enseignement catholique). Chaque établissement pourra relancer le dispositif déjà adopté l'an passé, ou l'adapter.

"Je regrette que l'enseignement soit le seul secteur lourdement touché." Caroline Désir Ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles

Pédagogiquement comme psychologiquement, l'enseignement qu'on dit hybride a laissé des traces chez les jeunes. Tous les acteurs s'accordent à le dire: des retards ont été pris dans les apprentissages, et l'expérience n'a pas été des plus réjouissantes, tant pour les élèves que pour les enseignants. "La mesure était nécessaire pour diminuer les contaminations dans les écoles, j'en prends acte, et je l'appliquerai avec loyauté, a affirmé la ministre. Mais je regrette que l'enseignement soit le seul secteur lourdement touché."

Sur le terrain, on tente de relativiser en brandissant la perspective des examens qui, pour une partie des écoles, limiteront le temps de l'hybridation. Ces examens, eux, pourront se tenir en présentiel. Dans les écoles du réseau WBE, cela ne concernera qu'un tiers des écoles. Dans le réseau catholique, elles seront un peu plus nombreuses.

Nouveauté pour les plus jeunes

Mais pour les autres, il faudra reprendre les tablettes et autres ordinateurs. Avec l'écueil que pour les plus jeunes (1re, 2e et 3e secondaire), l'enseignement à distance à 50% sera totalement nouveau. Ils n'avaient en effet pas été impactés par cette mesure lors de l'année scolaire précédente. Dans l'enseignement technique, les cours pratiques seront au maximum organisés en présentiel.

"L'hybridation ne s'est pas bien passée l'an passé en raison des inégalités sociales. Dans certaines familles, on manque de place, de matériel, de présence des parents." Julien Nicaise Administrateur général du réseau WBE

Sur le plan technique, si les écoles sont relativement rodées à l'exercice et ont toutes un accès aux plateformes interactives, la situation s'annonce plus compliquée dans les familles. "L'hybridation ne s'est pas bien passée l'an passé, dit Julien Nicaise, le patron du réseau WBE, en raison des inégalités sociales. Dans certaines familles, on manque de place, de matériel, de présence des parents." Pas de raison que la situation soit devenue différente aujourd'hui. Pour pallier cela, l'organisation des cyberclasses pouvant accueillir les jeunes les moins bien équipés ou armés est aussi relancée pour les trois semaines qui viennent.

Sur le plan psychologique et humain, tout le monde s'accorde aussi à dire que l'hybridation a été une expérience éprouvante. "C'est le retour que l'on a des pédopsychiatres, dit Julien Nicaise. La bonne nouvelle, c'est que cela ne durera que deux semaines et demie. En espérant que les dégâts psychologiques soient restreints..."