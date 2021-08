Le rire pour éviter le piège du burn-out parental

La charge mentale parentale pèse particulièrement sur les femmes. Et si la solution pour s'en sortir passait par le rire? L'humoriste liégeoise Véronique Gallo s'y est essayée. Elle invite les mères à relativiser, et sortir d'un piège dans lequel, parfois, elles se sont enfermées.

Centième séance, le bilan. "Comment je me sens par rapport à la fatigue?… Ma fatigue, c'est celle d'une femme de 43 ans, qui a eu la grande idée de faire quatre enfants. Et qui le paie chaque jour. Je sais que je dors mal, mais je vis avec. Vous connaissez des mères qui dorment bien? Moi pas. Mais peut-être que finalement on s'habitue à une certaine forme de torture. […silence…] Peut-être que ne pas dormir est un signe de vitalité [re…silence]. Il faut peut-être voir ça de manière positive…"

On sourit à l'écoute de ces mots, on rit devant les mimiques de la comédienne qui les assène. Mais parfois, le rire devient jaune. Crispé. Des milliers de parents pourraient dire pareil en évoquant leur charge mentale. Ici, c'est l'humoriste Véronique Gallo qui parle. Ou plutôt, le personnage qu'elle joue dans ses capsules humoristiques "Vie de mère". Des tranches de vie d'une mère de quatre enfants, mariée avec Bertrand, et au bord du burn-out parental. Elle se confie chaque semaine en vidéoconférence à son psy. L'humoriste liégeoise parle à toutes les mères de famille au bord de la crise de nerfs. Et les aide à déculpabiliser. Avec humour, beaucoup d'humour.

"On nous fait croire qu'à partir du moment où l'on fait le choix de la grossesse, ce n'est que du bonheur. Mais personne ne sait à quoi s'attendre, et c'est quelque chose qui nous secoue et qui remet en question nos fondements." Véronique Gallo Humoriste

Dans son nouveau spectacle qui démarre à la rentrée, "Femme de vie"*, Véronique Gallo évoquera aussi ces "petites voix intérieures" qui nous parlent. On reste dans l'humour thérapeutique. "Ces petites voix, les hommes les ont moins, mais pour nous, elles sont culpabilisantes face aux modèles qu'on nous a inculqués, dit-elle. On nous fait croire qu'à partir du moment où l'on fait le choix de la grossesse, ce n'est que du bonheur. Mais personne ne sait à quoi s'attendre, et c'est quelque chose qui nous secoue et qui remet en question nos fondements." Son message? On est finalement toutes responsables de notre propre bonheur.

Parents en burn-out

Le burn-out parental, induit par une charge mentale trop lourde, touche, 8% des parents. Véronique Gallo aborde aussi le sujet plus gravement au travers d'un roman. Dans "Pour quand tu seras grande", l'écrivaine et humoriste démarre avec une scène un peu triste. Marie, mère de famille, figée au volant de sa voiture sur le bas-côté de la route. Marie n'a plus que 300 mètres à faire avant d’être chez elle. "C'est vrai que ce n'est rien. Mais c'est toujours trop quand on manque de souffle." Marie n'a pas envie de rentrer chez elle. Marie est fatiguée.

Les sketches de Véronique Gallo évoquent aussi cette charge parentale lourde à porter, mais avec un ton plus léger. Le personnage peste sur ses enfants, sur son mari, sur sa vie de mère de famille dont elle dit que "ce n'est pas être sur une barque au milieu d'un lac, mais plutôt du rafting". Que le parent qui n'a jamais ressenti cela lui jette la première pierre. "En 2013, on commençait à parler de burn-out professionnel, mais pas parental. En écrivant mon livre, je me suis dit qu'il fallait d'abord essayer d'en rire. C'est comme ça que j'ai d’abord tourné ces capsules "Vie de mère", sans savoir que ça allait prendre tant d'ampleur. Le livre, lui, est finalement sorti l'année dernière, c'était le bon moment."

"On a tous un empan, c'est-à-dire le nombre d'infos que l'on est capable de stocker en même temps. Ces éléments restent actifs, au contraire de la mémoire des souvenirs." Isabelle Roskam Professeur en psychologie du développement à l'UCLouvain

Quand le stock est plein

Mais c'est quoi, au fait, ce problème de charge mentale? "Nous avons une mémoire de travail, là où l'on stocke les informations dont on a besoin pour faire quelque chose, explique Isabelle Roskam, professeur en psychologie du développement à l'UCLouvain. On a tous un empan, c'est-à-dire le nombre d'infos que l'on est capable de stocker en même temps. Ces éléments restent actifs, au contraire de la mémoire des souvenirs. La charge mentale devient problématique quand on a trop d'éléments stockés en réserve. Cela occupe une part de nos neurones qui ne sont pas disponibles pour d'autres choses."

Tout cela peut être aggravé par une santé mentale défaillante, ou la fatigue. "Il faut être bien dans sa tête pour avoir toutes ses ressources à disposition, dit la psychologue. Si on est dépressif ou anxieux, les ressources cognitives sont mangées par ces problèmes, et ne pourront pas être utilisées par ailleurs. En cas de fatigue, l'organisme va privilégier les fonctions indispensables à la survie, et ce qui sera délaissé en premiers, ce sont ces fonctions cognitives supérieures."

La 100ème séance de Véronique Gallo

La parentalité rend inévitable l'importance de la charge mentale. "On le voit particulièrement en fin d'année scolaire, quand les horaires et les habitudes des enfants changent. Il faut penser aux excursions, aux bulletins, aux tartines qu'il ne faut pas préparer parce qu'il y a un dîner de classe, etc. »

Une affaire de femmes?

Le personnage de Véronique se demande comment font les hommes pour dormir, quand elle n'arrive pas à faire taire ses pensées à deux heures du matin. "Je pense qu'ils ont des espèces de tiroirs qui sortent de leur tête. Ils mettent un truc dedans, pouf, ils le referment, et ils peuvent ouvrir un autre tiroir. Moi, je vis comme une commode ouverte. Et c'est comme s'il y avait plein de chaussettes qui dépassaient de tous les tiroirs. Y a du bordel dans mes tiroirs."

"Le burn-out résulte d'un déséquilibre entre le stress et les ressources. Les femmes tombent en burn-out quand le point zéro est atteint, là où les hommes ont encore des ressources" Isabelle Roskam Professeur en psychologie du développement à l'UCLouvain

Cette charge mentale trop lourde serait-elle propre aux femmes? "Non, dit Isabelle Roskam. Les hommes en souffrent aussi parfois, cela peut se rencontrer dans le travail, notamment dans les postes à responsabilités, ou certains boulots plus intellectuels comme l'enseignement." Les études démontrent d'ailleurs que les femmes tombent moins vite en burn-out que les hommes. Moins vite, mais pas moins souvent, au contraire… "Le burn-out résulte d'un déséquilibre entre le stress et les ressources. Les femmes tombent en burn-out quand le point zéro est atteint, là où les hommes ont encore des ressources. Dans les faits, ils trouveront donc plus vite une situation ingérable. Les femmes sont, elles, capables d'endurer plus de charge mentale parentale avant de s'effonder, ce qui confirme qu'elles sont aussi mieux préparées à la subir."

Une parentalité encore très genrée

Pourquoi, alors, le burn-out parental touche-t-il deux fois plus les femmes? "C'est logique, car les femmes portent 70% de la charge mentale familiale", explique encore la chercheuse, qui signale que si beaucoup de progrès ont été faits en termes d'égalité, la parentalité reste très genrée. "Il y a des croyances essentialistes partagées tant par les hommes que les femmes qui laissent croire que les femmes sont plus douées et concernées par la gestion de la vie de famille. C'est parfois très insidieux, comme avec les allocations familiales: c'est le père qui ouvre le droit, mais c'est la mère qui touche l'argent, car on ne se pose pas la question de savoir qui va acheter les culottes, les langes ou les médicaments."

Le problème, c'est que ces croyances ont un terrible pouvoir limitant. "Il suffit d'être persuadé qu'on n'est pas fait pour quelque chose pour ne pas y arriver. C'est ce qui arrive avec les maths et les filles, c'est aussi ce qui se passe avec la charge familiale et les hommes. Persuadés qu'ils sont moins doués pour la gérer, certains seront moins engagés, et vont laisser faire celles dont on dit qu'elles le sont plus: les femmes…"

"Les femmes sont très protectrices de leur savoir ancestral, et elles ont du mal à le lâcher, cela fait partie de leur identité. À l’inverse, face à cette chasse gardée, les hommes prennent la place qu'on leur laisse." Isabelle Roskam Professeur en psychologie du développement (UCLouvain)

"La femme est par définition autonome, et l'homme est par définition assisté", constate Véronique Gallo. "C'est quelque chose qu'il faut modifier, mais cela passe d'abord par le fait d'arrêter d'enfermer les hommes dans leur rôle d'homme, dit Véronique Gallo. "C'est aussi notre responsabilité de maman d'éduquer nos fils autrement", avoue l'humoriste. Dans l'une de ses vidéos, elle illustre ce propos en évoquant son fils qui reproche à ses parents de ne "rien faire pour changer le monde", et le tacle en lui disant "qu'avant de changer le monde, il pourrait déjà vider sa poubelle, ranger ses chaussettes et l'aider avec le lave-vaisselle. Ce serait déjà une manière de participer au monde…"

Un auto-piège?

Les femmes, parfois, se piégeraient-elles elles-mêmes? Pour Isabelle Roskam, c'est une réalité. Involontairement, les femmes s'enferment dans un schéma qui accroît leur charge mentale. Certaines s'entendent parfois dire "pourquoi tu ne délègues pas? Pourquoi tu ne demandes pas à ton mari de s'occuper de ce problème?" Souvent, la réponse féminine sera "oh, oublie, il n'en est pas capable." "Les femmes sont très protectrices de leur savoir ancestral, et elles ont du mal à le lâcher, cela fait partie de leur identité, dit Isabelle Roskam. À l’inverse, face à cette chasse gardée, les hommes prennent la place qu'on leur laisse."

C'est aussi ce que pense Véronique Gallo, et c'est le message qu'elle tente de faire passer via l'autodérision. "On est parfois responsable de notre propre malheur, dit-elle sans ambages. Il y a bien sûr ce poids du modèle patriarcal, qu'il est temps de changer, mais on a aussi une tendance naturelle à vouloir tendre vers la perfection." Les hommes, eux, se mettraient moins de pression, notamment sur la parentalité. "Une femme qui ne consacre pas une grande part de son identité à la parentalité sera vue comme une mauvaise mère, un homme pas", dit Isabelle Roskam.

Cette question de pression sociale qui pèse sur les mères, Véronique Gallo l'illustre très bien dans un autre de ses sketches: "vous savez, dans la cour de récré, il y a quand même une compétition, il faut que les cartables soient prêts, les fichiers remplis, les boîtes à tartine bien faites, un fruit, des boissons saines, tout ça c'est stressant." Et pointe cyniquement l'indulgence dont semblent bénéficier les pères: "Bertrand, à chaque fois qu'il oublie quelque chose, la maîtresse lui dit ‘ce n'est pas grave monsieur’. Quand c'est moi, j'ai un mot."

"On s'est tellement battues pour avoir notre liberté, mais on a gardé tout le reste. Ma propre mère me transmettait un message très féministe, tout en me disant aussi que je devais bien faire à manger à mon mari…" Véronique Gallo Humoriste

"On s'est tellement battues pour avoir notre liberté, mais on a gardé tout le reste, enchaîne l'humoriste. Ma propre mère me transmettait un message très féministe, tout en me disant aussi que je devais bien faire à manger à mon mari…" Elle dit aussi être tombée dans ce piège où elle faisait tout pour son mari. "Depuis, j'ai beaucoup réfléchi…"

Véronique Gallo invite les femmes à une prise de conscience. "Il ne s'agit pas d'incriminer les hommes, souvent ils ont reçu leur modèle de leur propre père." Selon elle, les femmes se mettent trop de pression là où les hommes ont une autre réflexion, et peut-être un rapport plus sain face à leurs responsabilités. "Mais en vieillissant, on apprend à prendre du recul, enchaîne-t-elle. Il ne faut pas pour autant tendre vers le modèle masculin, c'est prendre le problème par le mauvais côté. Il y a un équilibre à imposer."

Alors, Véronique Gallo exhorte les femmes à se réveiller: "secouez le cocotier, discutez, imposez et... ne retombez pas aussi vite dans vos travers… La solution, c'est que chacun soit autonome, et mette en commun ses spécificités." "Dans ce partage, poursuit Isabelle Roskam, il ne s'agit pas d'arriver à une égalité, mais à une équité. Certaines choses coûtent plus à l'un qu'à l'autre. Inutile de faire 50/50 sur le tri du linge si monsieur se sent plus à l'aise dans la préparation du souper. À chacun de s'investir là où c'est le plus facile pour lui."

La culpabilité, Véronique Gallo n'en veut pas. "C'est comme si, pour être aimée en tant que mère, on devait être 'au service de'". "Je suis un distributeur ambulant, dit son personnage. Maman, t'as des sous, t'as des mouchoirs, t'as des chewing-gums? Ça n'arrête pas! [...] Il faut gérer les envies et les besoins de quatre enfants, plus Bertrand, plus le chien. Je gère un monde de six personnes."

"Mais c'est vrai, enchaîne l'humoriste, c'est la femme qui souvent organise toute la vie de famille, qui pense à tout. Ou en tout cas, elles essayent…" "Ma petite entreprise ne connaît pas la crise", poursuit son personnage, excédé, en chantant. "C'est plutôt l'inverse chez moi… Quand je regarde mon agenda, j'ai l'impression de jouer à Tetris. […] Les cubes tombent, ça se met bien. Puis a un moment, ça s'emballe, et moi je panique, je panique."

Un partage salvateur

Ces tranches de vie partagées parlent à beaucoup d'entre nous. "La prise de conscience que les problèmes sont partagés par d'autres est fondamental, cela aide à se sentir moins seul, dit Marina Blanchart, psychologue au centre Virages, à Louvain-La-Neuve. Véronique Gallo montre qu'elle peut en rire. Cela n'empêche pas aussi d'en pleurer, mais une souffrance partagée sera toujours moins lourde à porter."

"Pleurer de rire, ça fait un bien fou, approuve Marina Blanchart. Cela va redonner des points de sérénité à une personne qui est tendue, cela permet de relativiser, de prendre conscience qu’on ne peut pas tout contrôler." Marina Blanchart Psychologue au centre Virages, à Louvain-La-Neuve

Chez l'humoriste, tous les sujets y passent, la crise d'adolescence, les cheveux gras, les exigences des enfants 2.0, les problèmes de gsm, les problèmes des cours de récré, et les galères scolaires. "Avec Camille, c'est comme si je regardais tous les soirs Dallas et Dynastie en même temps. [...] Je vous avais déjà parlé de ses problèmes de mémoire à court terme? Un peu genre Dori, son cerveau me donne l'impression d'être comme une lasagne, à un moment on ne sait plus trop où est la béchamel et la sauce tomate…"

Rire pour ne pas sombrer

"Face à la charge mentale, estime l'humoriste, si on ne met pas une dose d'humour, on peut vite sombrer. Pour moi, c'est une soupape, et visiblement, ça a un effet." Le rire permet, en effet, de relativiser et de dédramatiser une situation. Cela n'enlève certainement pas le sérieux des faits qui nous minent. Mais il peut aussi faire partie des solutions pour, faute d'alléger notre charge mentale, mieux la supporter lorsqu'on est au bord du craquage nerveux.

"Tout se joue avant 6 ans", ou quand, sous la pression, les mères touchent le fond.

"Pleurer de rire, ça fait un bien fou, approuve Marina Blanchart. Cela va redonner des points de sérénité à une personne qui est tendue, cela permet de relativiser, de prendre conscience qu’on ne peut pas tout contrôler."

Sur le mental comme sur le physique, le rire a de nombreux bienfaits: il libère des endorphines (l'hormone du plaisir), il diminue le cortisol (l'hormone du stress), il reconnecte à la joie, il renforce les abdos et booste le système immunitaire, il dégage les voies respiratoires, il rapproche les gens, aussi.

Le lâcher-prise, voilà ce que nous apprend aussi subtilement Véronique Gallo en donnant une image à mille lieues des clichés de mère parfaite diffusés dans les publicités et sur les réseaux sociaux. "Là où l'on voit s'étaler des vies parfaites, loin de la réalité, dit Marina Blanchart. Le problème, c'est la visée de la perfection, et beaucoup de messages d'éducation positive mettent cette pression sur la tête des femmes. Une mère ne devrait pas s'énerver, ne pas crier, etc. Est-ce possible d'élever un enfant sans jamais s'énerver? Moi je n'y crois pas trop… Alors, le chemin pour s'en sortir, c'est le lâcher-prise, et l'humour aide à prendre ce recul nécessaire", conclut la psychologue.