Le secteur du voyage demande 20 millions d'euros de prêts pour rembourser les vouchers corona

Le secteur belge du voyage demande à l'État quelque 20 millions d'euros de prêt destiné pour rembourser les vouchers Corona. Le mécanisme doit être approuvé ce jeudi à la Chambre.

Le secteur du voyage lance un appel à l'aide aux ministres de l'Économie et des Finances, Pierre-Yves Dermagne et Vincent Van Peteghem, et la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker. Il demande quelque 20 millions d'euros de prêts destinés aux remboursements des bons voyage.

70 organisateurs de voyage Le SPF Économie a reçu un dossier de demande de prêts de bons à valoir de quelque 70 organisateurs de voyages, pour un montant total de 20 millions d'euros.

On s'en souvient, ces vouchers avaient été distribués entre le 20 mars et le 19 juin 2020 pour permettre aux voyagistes de ne pas devoir rembourser immédiatement les voyages annulés suite aux mesures prises dans le cadre de la pandémie. Le consommateur avait un an pour les utiliser pour un nouveau voyage. Aujourd'hui, les vouchers sont arrivés à expiration et il peut demander son remboursement.

Le hic, c'est que certains professionnels du voyage connaissent des difficultés de trésorerie et ne disposent pas de fonds suffisants pour rembourser tous les bons à valoir encore en circulation - un montant d'environ 135 millions d'euros.

Pour permettre aux organisateurs de voyages à forfait de rembourser correctement ces vouchers, un prêt d'État de 210 millions d'euros a été prévu. Et c'est ce jeudi que la Chambre doit approuver la proposition de loi qui permet la mise en œuvre d'un tel mécanisme.

Lire aussi Dermagne propose un filet de soutien aux secteurs impactés par la crise

Les voyagistes qui contractent le prêt d'État ne peuvent l'utiliser que pour rembourser les bons en circulation (...).

Un versement pour janvier 2022

Le SPF Économie a toutefois déjà reçu un dossier de demande de prêts de bons à valoir de quelque 70 organisateurs de voyages, représentant ensemble un montant total de 20 millions d'euros. Les montants demandés sont très variables d'un dossier à l'autre: de quelques dizaines de milliers d'euros à plus de 2 millions d'euros. Le SPF Économie analyse les demandes et prévoit, pour les dossiers approuvés, un versement du prêt en janvier 2022 au plus tard.