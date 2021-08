Le travail après le covid: une recherche d'équilibre

L’équilibre avant le salaire

"Un salaire attractif ne suffit plus", estime Bénédicte Baucy. "Les avantages extralégaux, ainsi que la formation, les possibilités d’évolution ou de carrière, le sens que l'on donne au travail, la flexibilité et la reconnaissance sont autant de facteurs qui peuvent être déterminants pour attirer les candidats."

Télétravail et accès à la formation pour attirer les talents

La possibilité de télétravailler permet également, selon elle, d’attirer les candidats et de retenir les travailleurs performants. " Le télétravail devient un atout pour l''Employer Branding' et un différenciateur au niveau du package salarial des candidats", résume la directrice.

Pas de 100% virtuel… pour l’instant

Le télétravail à l’étranger reste marginal

Malgré les rêves d'évasion, elle considère que le télétravail à l'étranger reste marginal et peu encadré légalement. Elle souligne néanmoins que "des entreprises, telles que les GAFA, vont déjà assez loin en proposant un "work from anywhere" (travail depuis n’importe où, NDLR) à temps plein, et en ajustant alors le package salarial de leurs employés en fonction du lieu où ils travaillent."