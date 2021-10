Les administrations inondées manquent de bras

Les bourgmestres des plus petites communes sinistrées appellent à l'aide. Ils n'ont plus le personnel nécessaire pour faire tourner leur administration.

Fabien Beltran, le bourgmestre de Trooz, ne sait physiquement plus où donner de la tête. Il passe d'une réunion, virtuelle ou non, à l'autre, sa boîte à message déborde... L'homme est au four et au moulin, dans une administration aussi sinistrée que la plus grande partie de la commune. Résultat de cette situation, la commune n'a plus les ressources en personnel nécessaires pour assumer l'essentiel de ses activités.

Lire aussi Logements modulaires pour communes sinistrées: ratés au démarrage

À commencer par la distribution et l'affectation de la manne financière reçue de la Région wallonne ou du Fédéral au titre d'aide d'urgence ou à la reconstruction. Et pourtant l'argent ne manque pas entre le prêt fédéral de 1,2 milliard pour la reconstruction d'infrastructures, la part du plan de relance wallonne consacrée à la reconstruction (800 millions), les aides d'urgence et les dons de la Croix Rouge. Encore faut-il parvenir à gérer ces montants et les affecter aux bons endroits.

Fabien Beltran confirme les propos qu'il a tenus ce lundi dans les colonnes du Standaard. Il manque de personnel pour gérer cette crise. "Je répète le même discours depuis fin juillet. La moitié du personnel communal est absent, en burn out, en maladie, en congé, indispensable pour tenir le coup quelques mois encore... Et le travail est quatre ou cinq fois plus important qu'en temps normal! Comment voulez-vous que je fasse?"

"J'ai la chance d'être détaché par mon employeur pour assumer mon boulot de bourgmestre, mais cela ne durera pas éternellement." Fabien Beltran Bourgmestre de Trooz

Services décimés

Grande en superficie, mais petite en termes de population, Trooz a une administration à l'avenant, qui n'a rien de pléthorique en temps normal. Aujourd'hui, le service de l'urbanisme est décimé, celui des finances, réduit à la portion congrue. Le secrétaire communal tient un centre de dons et de gestion des bénévoles et la plupart des échevins sont absents pour raisons médicales, personnelles ou professionnelles. "J'ai la chance d'être détaché par mon employeur pour assumer mon boulot de bourgmestre, mais cela ne durera pas éternellement."

L'administration de Trooz se "résume" pour l'instant à une dizaine de personnes réparties dans cinq bureaux délocalisés dans les quartiers pour gérer les questions au jour le jour. "Faire l'inventaire des besoins de la population, aider à la rédaction des dossiers, demande une approche très personnalisée. C'est indispensable, mais très gourmand en temps et en ressources. Mais il y a tout le travail normal d'une commune aussi", confirme pour sa part Daniel Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine, dont l'administration rencontre les mêmes problèmes de carence en personnel dans des proportions un peu plus limitées. "Entre-temps, on continue à enregistrer des naissances et à distribuer des cartes d'identité", exprime-t-il prosaïquement.

"Entre-temps, on continue à enregistrer des naissances et à distribuer des cartes d'identité." Daniel Bacquelaine Bourgmestre de Chaudfontaine

Le Commissariat à la reconstruction a été interpelé sur cette situation par les bourgmestres les plus concernés, Trooz, Limbourg, Pepinster ou Chaudfontaine. Le service effectue d'ailleurs une analyse des besoins des différentes administrations sur le long terme. En attendant, les communes font appel à des missions APE pour des besoins spécifiques, comme des assistants sociaux ou des aides psychologiques. "Nous avons eu des aides ponctuelles de la Province ou de la Région, quelques personnes pendant quelques jours. Mais il faut les former un minimum et le temps de le faire, ils sont partis...", regrette Beltran. Et l'engagement de personnel intérimaire reviendrait à engloutir une partie de l'aide d'urgence. "Ce qui n'est pas le but", reconnaît Beltran.