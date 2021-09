Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

"Cheikh news" à Sclessin…

En bordure du circuit de Spa-Francorchamps, le week-end dernier, une rumeur animait les loges et les paddocks désœuvrés, baignés d’un calme inédit sous une chape de pluie et de brume. Elle concernait — une fois encore — le Standard et le transfert retour dont tout le monde parle à demi-mot: celui de Luciano D’Onofrio, disparu des cimaises du club de l’Antwerp depuis plusieurs mois déjà.

Mais pour garantir une rentrée en fanfare plus réussie que celle sur le terrain, les colporteurs avaient mis le paquet sur Twittter, montage photo compris: les dirigeants des «Rouches» avaient, disait-on, rencontré la veille, samedi 28 août à 18 heures pétantes, des investisseurs qataris. Le lieu tenu secret: un salon discret de l’Ibis Hotel Sainte-Catherine à Bruxelles. L’objet du caucus: un triple play, mixant argent frais avec le retour du tandem D’Onofrio-Wilmots à Sclessin. Rien de moins.

Questionné sur l’imminence de l’arrivée de la potion magique dans le chaudron, le patron du Standard Bruno Venanzi, fidèle à son flegme et à sa bile, n’a pas tardé à nous en servir une louche: «Bien sûr que c’est vrai puisque c’est sur Internet… Il paraît qu’ils vont aussi racheter L’Echo et remplacer les journalistes par des danseuses du Trocadero». Nous n’avons pas manqué d’alerter sur-le-champ les représentants du personnel…

Les dettes de Spa épongées avant le déluge

Le flop du Grand Prix de Formule 1 de Spa Francorchamps en raison de la pluie, le week-end dernier, n’a pas fini de faire parler de lui, tout particulièrement dans la presse sportive. Spa Grand Prix, le promoteur de l’événement, a assuré qu’un geste serait fait pour les fans déçus.

Pour rappel, le Grand Prix est déficitaire chaque année et la Région wallonne éponge, via la Sogepa, les pertes chaque année. Un exercice jugé opportun au vu des retombées économiques du Grand Prix. Mais en 2020, il n’y a pas eu de public et donc peu ou pas de retombées.

La Formule 1 qui avait besoin, coûte que coûte que les GP aient lieu pour obtenir les droits TV a donc organisé 17 courses à huis clos. Parmi elles, Spa qui s’était vu offrir les «frais de plateau». Cependant, l’événement de 2020 s’est quand même soldé par une perte de 1,38 million d’euros.

L’Écho apprend qu’une augmentation de capital de … 1,38 million d’euros a eu lieu juste avant le GP 2021. De quoi éponger les dettes 2020 de Spa Grand Prix avant l’édition 2021. Pour rappel, Spa Grand Prix a négocié dès 2020 qu’une édition aurait bien lieu en 2022, ceci expliquant peut-être cela.

Le tandem WW (Wunsch-Weidmann)

Pierre Wunsch, le dissident… Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi prochain, avec une nouvelle fois pas mal de spéculations à la clé. Dans les milieux financiers belges, certains n’en reviennent toujours pas: Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique (BNB), a joué les dissidents, avec son homologue allemand Jens Weidmann, lors de la précédente réunion, le 22 juillet dernier. Ils se sont opposés à la nouvelle «guidance» en matière de politique monétaire. Ils estiment que la BCE va trop loin. La nouvelle formulation laisse à penser que les taux d’intérêt pourraient être maintenus à leurs niveaux actuels, voire inférieurs pendant une très longue période. Wunsch s’est expliqué sur son attitude devant les caméras de la télévision financière CBNC. Il ne veut pas dramatiser son opposition, mais il se demande simplement si c’est bien raisonnable d’avoir encore des taux négatifs dans trois, quatre, cinq ou sept ans. Et voilà notre banquier central belge rangé tout d’un coup dans le camp des «faucons» monétaires (même s’il affirme qu’il n’en est pas un). Peut-être Weidmann a-t-il réussi à influencer son collègue belge? Il faut savoir que les deux W de la BCE, Wunsch et Weidmann, siègent côte à côte à Francfort. En 2019, le banquier allemand était même venu à Bruxelles pour inaugurer une exposition où la BNB et la Deutsche Bundesbank présentaient au grand public une sélection importante de leurs collections respectives d’art contemporain. Le nom de l’exposition: «Building a dialogue». Apparemment, le dialogue passe bien entre les deux banquiers centraux…

Hervé Ja Maar…

«J’étais en congé, j’ai fait gouverneur bénévole.» Les explications du gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, au journal Le Soir le 21 août dernier continuent à susciter pas mal de remous. Quand les inondations frappent sa province, les 14 et 15 juillet, Hervé Jamar est en congé. C’est donc la commissaire d’arrondissement Catherine Delcourt qui fait fonction. C’est en entendant les informations à la radio, le jeudi matin, qu’Hervé Jamar enfilera son costume de «gouverneur bénévole», comme le raconte l’ancien ministre libéral du Budget à nos confrères du Soir.

Dans la presse flamande, il a été rebaptisé «Hervé Ja Maar», par Bert Kruysmans, humoriste et chroniqueur du Tijd, qui rappelle au passage son salaire net de 7.300 euros par mois.

Interrogé cette semaine sur La Première à la RTBF, Jean-Claude Marcourt, le président du Parlement wallon et de la Commission consacrée aux inondations, n’est pas vraiment venu au secours de Jamar. «Je ne vais pas polémiquer autour de cela. Je pense que Madame Delcourt a pris les choses en main et fait le maximum. Je pense que si j’avais été à la place du gouverneur, je n’aurais pas fait ces déclarations. Mais nous aurons à l’entendre (…)». À suivre…

Du Bol au Gramme, comment s’appeler?