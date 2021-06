Les deux tests PCR gratuits disponibles à partir du 28 juin

Concrètement, dès le 1er juillet, toute personne séjournant en Belgique âgée de 6 ans ou plus et qui veut entreprendre un voyage vers l'un des pays de l'UE devra prouver, via le certificat belge "covid safe" qu'elle est protégée contre le coronavirus et ainsi faciliter ses déplacements. Trois types de certificats co-existent: un certificat de vaccination (valable un an à partir de la date de vaccination complète), un certificat de test (qui atteste d'un résultat négatif, avec une durée de validité de 72 heures à compter de la réalisation du test PCR) et un certificat de rétablissement (qui prouve une guérison du Covid-19 depuis au moins 11 jours après un dépistage positif et est valable 180 jours à compter de la date de réalisation du test).