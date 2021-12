Les femmes continuent de sacrifier leur carrière pour les enfants

Avec l'arrivée des enfants, beaucoup de femmes réduisent leur temps de travail et parfois arrêtent de travailler. Ce qui n'est pas sans incidence sur la carrière.

Enfant ou carrière? Pour beaucoup de femmes, cela reste un profond dilemme, comme le montre une étude de la Banque nationale de Belgique (BNB). À partir des enquêtes sur les forces de travail menées entre 1998 et 2019, les auteurs (Céline Piton et Maud Nautet) constatent qu’une mère a 3,2% de chances de moins d'être en emploi qu'une femme sans enfant. Chez les hommes, c’est l’inverse puisqu’un père a 5,3% de chances de plus d’être en emploi qu’un homme qui n’a pas d’enfant.