Les hôpitaux doivent reporter de deux semaines tous les soins non urgents

Les hôpitaux du pays doivent reporter de deux semaines tous les soins non urgents et rouvrir des lits de soins intensifs dédiés aux patients Covid.

Dans sa missive adressée à tous les hôpitaux du pays, le HTSC précise trois types de soins concernés: des activités faisant appel aux soins intensifs mais qu'il est possible de reporter, les hospitalisations classiques ne faisant pas appel aux soins intensifs et les activités d'hôpital de jour en chirurgie qui, elles non plus, ne recourent pas aux soins intensifs.