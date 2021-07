Les inondations peuvent être prédites, mais pas déjouées

Malgré l'annonce, dès mardi, d'importantes précipitations en Wallonie, les outils qui mesurent et réglementent les cours d'eau ont été dépassés.

Les intempéries ont provoqué des débits d'eau "jamais vus depuis 30 ans d'enregistrement", selon Guy Gilloteaux, le bourgmestre de La Roche-en-Ardenne, ville située sur les rives de l'Ourthe. Le centre-ville de Durbuy, qui borde également l'Ourthe, n'a pas échappé à d'importantes inondations, malgré les murs anti-crues qui y ont été érigés dans les années 1990. Les outils de régulation des cours d'eau, installés sur le réseau hydraulique wallon, n'ont pas suffi à enrayer les pluies exceptionnelles qui se sont abattues en peu de temps sur une partie de la Wallonie.

Pour juguler les phénomènes de cumul dans les cours d'eau, la Wallonie s'est dotée au fil des années d'instruments de mesure, de prévision et de régulation pour anticiper l'impact des événements météorologiques sur la population et permettre l’écoulement d'eau par les barrages mobiles. Malgré leur efficacité avérée, ces outils sont poussés dans leurs retranchements devant des épisodes exceptionnels, comme celui qui a frappé les provinces de Luxembourg, de Liège et de Namur.

Le système Wacondah

Le système de gestion hydrologique Wacondah (Water control data system for hydrology and water management) a été développé par la Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques (DGO2), elle-même créée en 2007. Ce système remplit trois missions. D'abord, il mesure et surveille les cours d'eau en temps réel sur base de relevés hydrologiques journaliers. Ces données sont collectées par le réseau hydrologique wallon, composé de 230 appareils, parmi lesquels se trouvent des limnigraphes (pour la mesure des niveaux d'eau), des pluviomètres (mesure des précipitations), des débitmètres (mesure des vitesses de courant et des débits) et d'autres appareils encore.

Lire aussi L'avenir climatique belge sera fait de vagues de chaleur et de précipitations extrêmes

Wacondah accomplit comme deuxième mission un travail d'études et de coordination. À partir des données qu'elle récolte grâce à ce système, la DGO2 participe à des plans d'aménagement et de gestion des réseaux hydrauliques, tant au niveau régional qu'international.

271,5 millimètres en 48 heures À Jalhay, dans la province de Liège, les pluviomètres ont mesuré 271,5 mm de précipitations en 48 heures. Les dernières années, les relevés indiquaient dans cette province 100 mm de précipitations ... pour tout le mois de juillet.

Prévisions mathématiques et météorologiques

La dernière mission du système de gestion hydrologique wallon consiste à annoncer les crues pour préparer la population aux risques d'inondations. Les crues sont calculées à partir d'un modèle mathématique, appelé Hydromax, qui se base sur les mesures de débits, les mesures pluviométriques et sur les prévisions météorologiques communiquées par l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM).

Cette mission est capitale dans la gestion d'épisodes pluvieux intenses, car elle met en alerte toute une série de destinataires parmi lesquels figurent le Centre gouvernemental de coordination de crise du ministère de l'Intérieur, les gouverneurs des provinces ou les gestionnaires d'exploitation spécifique, comme les sociétés d'électricité ou les compagnies d'exploitation d'eau.

"Cela arrive statistiquement une fois tous les 200 ans." David Dehenauw RESPONSABLE DES PRÉVISIONS À L'INSTITUT ROYAL DE MÉTÉOROLOGIE

L'IRM avait "mis en garde" dès mardi que d'importantes précipitations allaient s'abattre sur la Wallonie. L'institut de météorologie annonçait alors que les cumuls pouvaient atteindre jusqu'à 150 mm dans la province de Liège. C'est dans cette province justement, à Jalhay, qu'un record a été observé: 271,5 mm de cumuls ont été enregistrés en 48 heures. "Cela arrive statistiquement une fois tous les 200 ans. Normalement, on relève 100 mm en juillet dans ces régions. Quatre villages en province de Liège et une commune en province de Luxembourg ont subi plus de 100 mm en 24 heures", affirme David Dehenauw, responsable des prévisions de l'IRM, dans un tweet.