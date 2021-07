Les intempéries coûtent de plus en plus cher...

Les phénomènes climatiques se suivent, se succèdent... et se comptent en millions d'euros pour les assureurs et les comptes publics. L'épisode pluvieux de ces derniers jours confirme une tendance préoccupante.

Face à l'ampleur des intempéries qui touchent le sud-est du pays, la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a enclenché la phase fédérale d'urgence pour permettre une gestion de la catastrophe naturelle à ce niveau de pouvoir. Le ministre-président de la Wallonie, Elio Di Rupo, a annoncé que le plan calamité nationale va être reconnu pour venir en aide aux victimes des inondations. Sur ces cinq dernières années, le plan calamité a été enclenché à quatre reprises, avec des coûts qui se chiffrent à chaque fois en millions d'euros pour les pouvoirs publics et les entreprises d'assurances.

L'Union professionnelle des entreprises d'assurances (Assuralia) n'a pas attendu la fin des intempéries pour activer ses services dédiés aux victimes de sinistres. Elles sont encouragées à suivre les démarches via un protocole détaillé . Ces dernières années, les experts en assurance avaient été mis à contribution de façon récurrente, comme le rappelle Assuralia . La fédération des entreprises d'assurances annonçait, pour 2020, un record de 168.584 sinistres relevant de la garantie tempête . 2019 affichait également le chiffre important de 141.599 sinistres.

Toutefois, le précédent record de dossiers traités par les assurances datait de 2014, avec 147.433 sinistres. La Belgique avait alors connu un épisode particulièrement intense de chutes de grêlons. Cette année-là, la charge des sinistres pour les assurances s’élevait à 551 millions d'euros , soit six fois les montants dépensés en 2012 et 2013.

La charge des assurances pour les sinistres causés par des tempêtes est en hausse sur les sept dernières années, à l'exception de 2015 et 2017.

Les indemnités déboursées par les assurances en 2014 n'ont pas été atteintes depuis lors, néanmoins une tendance à la hausse semble se dessiner. Les relevés des sommes perçues par les victimes de catastrophes naturelles des sept dernières années indiquent en effet une augmentation, à l'exception de 2015 et 2017. La période 2018-2020 montre, quant à elle, une hausse constante de la somme des dédommagements payée par les entreprises d'assurance.

"Une assurance fait évoluer les critères d'un risque, tel un événement météorologique par exemple, en fonction de son ampleur et de sa fréquence."

Malgré l'amplification des catastrophes naturelles et les coûts qu'elles entraînent, Barbara Speybroeck ne considère pas qu'il est nécessaire d'adapter l'offre sur le marché. "Une assurance fait évoluer les critères d'un risque (tel un événement météorologique par exemple) en fonction de son ampleur et de sa fréquence. Ce n'est pas sur un été qu'il faut évaluer cela, mais sur des périodes plus longues", souligne-t-elle.