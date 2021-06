Les oméga-3 sont mauvais pour la santé… des cellules cancéreuses

C’est un des résultats majeurs de la thèse de doctorat d’ Emeline Dierge, chercheuse Télévie (FNRS) de l’UCLouvain . Sous la férule des Professeurs Olivier Feron (Institut de recherche expérimentale et clinique / IREC, à Woluwe) et Yvan Larondelle (Faculté des bioingénieurs à Louvain-la-Neuve), elle a pu montrer que dans certaines circonstances, le DHA, un omega-3 bien connu , disponible par voie alimentaire, pouvait faire imploser des tumeurs cancéreuses . "En combinaison avec certaines molécules thérapeutiques administrées aux patients cancéreux, cet effet est encore plus manifeste", précise la chercheuse.

Mort cellulaire par ferroptose

L’équipe a étudié le comportement de tumeurs nourries de divers types d’acides gras. Elle a constaté que les acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6, à longue chaîne, comme le DHA, ralentissaient la croissance tumorale chez des souris cancéreuse. Elle a ensuite tenté de comprendre les raisons de ce ralentissement. "Le DHA va en réalité induire la mort des cellules cancéreuses en acidose via un phénomène appelé ferroptose, un type de mort cellulaire liée à la peroxydation de certains acides gras ", explique le Pr Olivier Feron.

Plus il y a d’acides gras insaturés disponibles au sein de la cellule, plus il y a risque d’oxydation de ces acides gras. "En temps normal, dans le compartiment acide des tumeurs, les cellules stockent ces acides gras dans des gouttelettes lipidiques où les acides gras sont à l’abri de cette oxydation. Mais en présence d’une quantité importante de DHA, la cellule tumorale est dépassée et ne peut plus stocker le DHA, qui s’oxyde alors et entraîne par la même occasion la mort des cellules. En utilisant un inhibiteur du métabolisme des lipides qui empêche la formation des gouttelettes lipidiques, les chercheurs ont pu constater que ce phénomène était encore amplifié, ce qui confirme le mécanisme identifié et ouvre des perspectives de traitement combiné à des approches alimentaires.