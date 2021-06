Les opportunités d'emploi repartent à la hausse

Jobs, jobs, jobs... Les offres d'emploi diffusées par le Forem et Actiris sont en augmentation.

Les opportunités d'emploi à Bruxelles et en Wallonie repartent à la hausse. Au sud du pays, le Forem en a diffusé la bagatelle de 33.889 en mai, soit 51% de plus qu'un an auparavant lorsque la crise faisait rage.