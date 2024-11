Les pluies abondantes des derniers mois entraînent la pire récolte de céréales d'hiver depuis 20 ans

Cette faible récolte est une conséquence directe de l’hiver 2023 très humide. Selon les mesures de l'IRM, entre octobre 2023 et avril 2024, il est tombé près de deux fois plus de précipitations que la moyenne observée entre 1991 et 2020. Il était donc impossible pour les agriculteurs de semer des céréales d'hiver, ce qui a amené à la plus petite superficie de blé d'hiver semée depuis 1999.