Les ruptures de CDI relancent la mobilité professionnelle

Défi pour les entreprises

Cette nouvelle réalité est également annonciatrice d’un défi pour les entreprises qui devront rivaliser d’atouts pour conserver leurs meilleurs éléments et en attirer de nouveaux. "Au cours de l’année écoulée, les travailleurs de nombreux secteurs ont commencé à réfléchir davantage à leur emploi et à leur employeur en termes de sécurité d’emploi, d’engagement, de perspectives, etc. Les entreprises devront à nouveau se distinguer sur un marché du travail en pénurie, en répondant à ce que leurs collaborateurs jugent important. Par exemple un plan de formation et de développement, une communication claire et ouverte, une politique de rémunération flexible avec des options individuelles, le travail à domicile...", souligne Amandine Boseret, juriste chez Acerta.