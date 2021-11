Les soignants non vaccinés pourraient perdre leur agrément à partir du 1er avril

Le ministre fédéral de la Santé a annoncé ce lundi avoir déposé un projet de loi visant à sanctionner les soignants non vaccinés à partir du 1er avril.

La liste des personnes concernées est longue: médecins, infirmiers, ambulanciers, secouristes, pharmaciens, etc. Les Régions devront quant à elles régler le cas du personnel non soignant travaillant dans les institutions de soins: logistique, administratif et autres.