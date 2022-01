Les titres-services gratuits prisés par les mamans indépendantes

Toutes les indépendantes qui deviennent mère ont droit à 105 titres-services gratuits. Elles sont de plus en plus nombreuses à en profiter. Ne passez pas à côté!

Entre 2016 et 2020, les demandes de titres-services ont été multipliées par six, selon Liantis.

Les jeunes mamans peuvent ainsi faire appel à une aide-ménagère pour des prestations destinées à les soulager de diverses tâches (nettoyage, repassage, petites courses ménagères et confection de repas à domicile, retouches couture, etc.) et avoir ainsi plus de temps à consacrer à leur nouveau-né.