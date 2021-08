Loin d'être un fléau, l'ennui est nécessaire et salutaire

L'ennui est susceptible de stimuler notre créativité, notre imagination, nos passions, et par là enrichir ainsi à la fois notre vie et celle des autres.

L'ennui peut aussi nous jeter dans les profondeurs de notre existence et réveiller nos désirs et nos peurs les plus profonds, nous inciter à la guerre pour augmenter notre puissance ou nos richesses, nous faire commettre des crimes, voire nous plonger dans le maelström des pensées suicidaires.

Spectateur de notre existence

On s'ennuie en effet souvent « par » quelque chose , notamment en faisant la queue ou sur les quais en attendant le train; quand il n'y a pas grand-chose à faire, juste attendre, ce qui s'ensuit rapidement en un sentiment d'être mal à l'aise, en une nervosité désagréable. Avec impatience, nous saisissons un livre, ou plutôt notre téléphone portable pour échapper au présent statique , où chaque minute se traîne sans fin. Nous nous trouvons dans un blocage temporel et la seule solution pour le surmonter est d'accélérer le temps.

Face à nous-mêmes

En ces moments d’ennui profond, nous sommes face à nous-mêmes, à la vie authentique, sans défis ni déchaînement. Le temps et l'être deviennent magnifiés, plus visibles, et cet excès peut nous amener à subir une transformation personnelle. Il donne un aperçu de notre vie et de nos priorités.