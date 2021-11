Macron trace son sillon sur les terres de ses adversaires

Débats à droite avant la primaire

Si pour l'heure l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy apparaît comme le candidat de droite le plus à même de remporter l'élection (39% selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro), ce dernier n'est pas parvenu à sortir du lot lors des deux débats télévisés qui se sont tenus avant la primaire du parti Les Républicains début décembre. L e match reste en effet très serré entre les cinq prétendants. Surtout dans le peloton de tête actuel, entre Xavier Bertrand (42%), Michel Barnier (41%) et Valérie Pécresse (38%). Les deux autres candidats, Eric Ciotti et Philippe Juvin, ne recueillent chacun que 27% de bonnes opinions.

Zemmour marque le pas

La gauche historiquement faible

Enfin, le voyage d'Emmanuel Macron – qui a une résidence au Touquet et est né à Amiens – a aussi vocation à renforcer l'ancrage local dont manque cruellement à son parti, La République En Marche. L'échelon local reste l'apanage des partis les plus classiques, à droite mais aussi à gauche.

La gauche, justement, reste pour l'heure particulièrement inaudible dans la course présidentielle. Divisé avec pas moins de sept candidats, ce bloc ne recueillerait qu'un quart des intentions de vote. Avec en tête Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), devant Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts) et Anne Hidalgo (Parti socialiste). Cette famille divisée semble en partie écrasée par des thèmes de campagne relayés par les médias télévisés et traditionnellement plus favorables à la droite.