Malgré de lourdes pertes, Electrabel laisse filer 700 millions à Paris

Les états financiers d’Electrabel sont tout sauf flamboyants depuis dix ans. En cause: la transition énergétique, les incertitudes sur le devenir du nucléaire et les dévalorisations actées au niveau des filiales étrangères.

L’appauvrissement du groupe belge fait planer un doute sur sa capacité à financer la sortie du nucléaire.

La distribution par Electrabel d’un dividende de 693 millions à Engie soulève des questions parce que le producteur d’énergie belge fait état dans son dernier rapport annuel d’une perte colossale de 2 milliards d’euros. Une telle saignée, avertissent les spécialistes, affaiblit un peu plus Electrabel alors que l’entreprise doit relever un défi considérable: le démarrage, dans un peu plus d’un an, de la sortie du nucléaire.

Il est crucial qu’Electrabel soit saine financièrement pour pouvoir financer la sortie du nucléaire.

Les états financiers d’Electrabel sont tout sauf flamboyants depuis dix ans. En cause: la transition énergétique, les incertitudes sur le devenir du nucléaire et les dévalorisations actées au niveau des filiales étrangères. Entre 2011 et 2020, le groupe n’a affiché un bénéfice que pour trois exercices, pour un total de 3,1 milliards d’euros. Les sept autres exercices ont conduit à une perte cumulée de 6,2 milliards d’euros. Entre-temps, Electrabel avait cependant déjà versé un dividende de 1,66 milliard d’euros (en nature) à sa maison-mère Engie.

Synatom

Or, il est crucial qu’Electrabel soit saine financièrement pour pouvoir financer la sortie du nucléaire. Selon une loi de 2003, plus de 14 milliards d’euros de provisions ont déjà été logés chez Synatom en vue du démantèlement des réacteurs et du stockage des déchets radioactifs. Ce montant est encore appelé à croître dans les prochaines années puisque le coût de ces opérations est estimé actuellement à 18 milliards d’euros. Mais Synatom n’est pas une véritable tirelire regorgeant de cash: le montant des provisions est investi et prêté en grande partie à Electrabel même. Dans les dix ans qui viennent, lorsque cet argent sera nécessaire pour financer la sortie du nucléaire, Electrabel devra pouvoir rembourser ces emprunts.

"Je veillerai à ce que le pollueur, Engie Electrabel, paie et que le contribuable n’y aille pas de sa poche." Tinne Van der Straeten Ministre de l’Énergie (Groen)

Dans le passé, plusieurs personnalités politiques ainsi que la Commission des provisions nucléaires ont plaidé pour que les moyens financiers de Synatom soient mieux sécurisés. Mais le précédent gouvernement ne s’est pas emparé de ce dossier. L’actuelle ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), annonce qu’elle envisage de nouvelles initiatives législatives. "Je veillerai à ce que le pollueur, Engie Electrabel, paie et que le contribuable n’y aille pas de sa poche", réagit ainsi la ministre.

"Electrabel doit être forte pour pouvoir assumer sa responsabilité à l’égard du passé", estime-t-elle. Electrabel est par ailleurs un partenaire historique qui va contribuer à réaliser la transition vers une énergie 100% renouvelable et la neutralité carbone. Mais la ministre se montre également critique à l’égard du versement du dividende. "Si c’est le prélude à un démantèlement d’Electrabel, avant que la facture de la sortie du nucléaire ne soit payée, c’est inacceptable."